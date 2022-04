Sequestro di area sulla spiaggia e chiosco bar: prosciolto ex sindaco Ceccarelli, due rinvii a giudizio

Attualità

| 16:02 - 28 Aprile 2022

L'ex sindaco di Bellaria Enzo Ceccarelli.



Oggi (giovedì 28 aprile) si è tenuta l'udienza preliminare del processo relativo a un sequestro operato nel giugno 2016 dalla guardia di Finanza di Rimini sulla spiaggia di Igea Marina, nei pressi del porto canale, in un'area demaniale data in concessione e allestita per l'intrattenimento e lo svolgimento di eventi, con tavolini, ombrelloni e un chiosco bar. Nel mirino della Finanza, in particolare, era finita una struttura schermante in legno che era stata classificata come "recinzione", pur risultando superiore, ai controlli, ai limiti di altezza previsti dalla legge: in questo modo per la struttura non era richiesta conformità alla normativa antisismica.



Nei guai erano finiti così un architetto oggi 63enne e un ingegnere oggi 74enne, entrambi di Bellaria Igea Marina, il primo il progettista e il secondo il tecnico incaricato dei lavori, difesi rispettivamente dagli avvocati Roberto Manzi e Dennis Gori: per entrambi il giudice ha disposto il non luogo a procedere. La procura riteneva che nell'asseverazione presentata era stato attestato falsamente che le opere fossero prive di rilevanza per la pubblica incolumità, riportando un'altezza inferiore a quella effettiva al fine di classificare quella schermatura come recinzione. I legali hanno invece dimostrato che la schermatura era assimilabile a una recinzione in rete metallica per le quali non sono previsti limiti di altezza: avendo la schermatura in legno un peso minore di una recinzione metallica, non poteva dunque costituire pericolo, in caso di crollo successivo a un evento sismico. L'altezza minore rispetto a quella effettiva, riportata nel progetto, era un errore materiale e non frutto di dolo quale presupposto di una dichiarazione falsa. La struttura scheramente inoltre è risultata strutturalmente staccata di alcuni centimetri dal blocco servizi e non parte della struttura, diversamente da quanto affermato dagli inquirenti, a seguito del sopralluogo della Guardia di Finanza.



L'architetto è stato invece rinviato a giudizio, assieme al 59enne cesenate, legale rappresentante della società che gestiva l'area, per false attestazioni relative alla documentazione presentata, sempre nel 2016, sull'area in questione, in merito alla conformità urbanistico-edilizia delle strutture presenti nell'area oggetto di concessione. Anche il 59enne è difeso dall'avvocato Dennis Gori che ha evidenziato: "siamo sereni nonostante il rinvio a giudizio, riteniamo infatti che le asseverazioni siano state fatte su documenti che erano già stati autorizzati dal comune. Andiamo sereni a giudizio". Le strutture presenti nell'area, realizzate precedentemente, presentavano misure conformi al progetto che nel 2012 aveva ricevuto l'autorizzazione paesaggistica, con il parere favorevole del comune. Così la documentazione presentata nel 2016 dal 59enne cesenate aveva ottenuto ogni via libera da parte delle commissioni del comune.



Non saranno a processo invece l'ex sindaco di Bellaria Enzo Ceccarelli e un ex segretario comunale, difesi rispettivamente dagli avvocati Gabriele Marra e Marco Linguerri: anche per loro è stato disposto il non luogo a procedere, in merito all'accusa di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Nel mirino della procura era finita una delibera di giunta risalente al 20 giugno 2016 che agli inquirenti non risultava: la procura ipotizzava che il verbale fosse stato prodotto e firmato dai due indagati in data prossima, ma successiva al 20 giugno. Tra i punti della delibera anche il permesso alla società del 59enne per il mantenimento delle strutture, in parte permanenti e in parte temporanee, nell'area oggetto del sequestro dalla Finanza.