Challenge Riccione ai nastri di partenza: tutto pronto il week end del Triathlon

| 15:27 - 28 Aprile 2022

Triathlon Challenge Riccione.

Con la Conferenza Stampa di oggi (28 aprile) si è aperto ufficialmente il week end di Challenge Riccione 2022. La manifestazione, alla sua Quarta Edizione, sarà modificata nei percorsi rispetto alla tradizione per esigenze locali, ma non nelle promesse di gradimento: un evento ampiamente rodato nei propri aspetti organizzativi per il TD Rimini, che da diversi anni riceve i favori internazionali degli appassionati di triathlon su lunga distanza.



Si parte sabato mattina (30 aprile) con le gare sulla distanza 'Sprint' (partenza ore 9:30 batteria femminile; ore 12:00 batteria maschile), per poi arrivare al main event di domenica (1°maggio) che si gareggerà sulla distanza 'Media' (1,9 km nuoto; 85,5 km bike; 21km corsa)



"Inizia un weekend di sport entusiasmante con la quarta edizione di questo Challenge Riccione" apre l'Assessore al Turismo e Sport Stefano Caldari "un evento visto in città come una grande opportunità. Un grande grazie va all'organizzazione che con tante difficoltà è riuscita a portare a casa un'edizione che sarà sicuramente d'eccellenza. Numeri importanti con 1350 atleti alla gara della domenica in un clima di entusiasmo, competizione e rispetto".



"Sarà un'edizione bella, ma non priva di tante difficoltà, con una starting list di livello. Ci abbiamo creduto sempre" continua Alessandro Alessandri, Race Director, "la novità è l'uscita dall'acqua che sarà in piazzale Kennedy dove si trova la zona cambio. La frazione di ciclismo prevede 3 giri da 28,5km passando per Riccione, Misano Adiriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano col giro di boa estremo a San Clemente, La corsa invece sarà sul lungo mare con 5 giri da 4km circa più il pezzo di raccordo fino all'arrivo in Piazzale San Martino. Lo Sprint del sabato con 500 atleti si svolgerà col nuoto in un triangolo antistante Piazzale Kennedy, il ciclismo su 4 giri ed infine la corsa tutta a Riccione. Ringrazio i comuni che ci hanno concesso la possibilità di portare a casa anche quest'anno la gara e l'intervento del Dottor Manghi della regione Emilia Romagna".



Ad accendere la competizione una lista importante di Pro, con gli atleti di casa Giulio Molinari e Mattia Ceccarelli. "L'avversario da battere per i nostri fortissimi atleti Pro" ci svela Alessandri "sara senza dubbio il campione uscente, l'austriaco Thomas Steger, molto forte nel binomio bici-corsa. Molinari e Ceccarelli sono sorprendenti dal punto di vista del nuoto, ma hanno come tallone d'Achille proprio la corsa. Mi auguro che quest'anno riescano a colmare il gap per puntare alla vittoria".



Mattia Ceccarelli, atleta Pro romagnolo (già 4° assoluto e primo degli italiani nell'edizione Challenge 2021) si dice pronto alla competizione e incalza "Mi aspetto un nuoto bello spinto per cercare di fare selezione, poi spero nella regolarità della gara, perchè c'è sempre qualcuno che fa il furbo - sottolinea - siamo qui per vincere, quindi rispetto per tutti ma paura per nessuno".



