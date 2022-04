La Rimini che verrà: il futuro secondo i progetti degli studenti internazionali

Attualità

| 14:50 - 28 Aprile 2022

Museo della Città.

Prosegue fino a sabato a Rimini il "LE:NOTRE Landscape Forum 2022, un forum itinerante sul paesaggio organizzato ogni anno dall'Istituto LE:NOTRE che da martedì anima il Museo della Città e che ha individuato come case study il paesaggio costiero di Rimini e dell'Emilia-Romagna. Oltre ad essere tema di approfondimento di workshop e tavole rotonde con professionisti, accademici e ricercatori, il paesaggio della costa riminese è stato al centro di una international student competition dal titolo "Rimini - Dancing to the future" dedicata alla realizzazione di progetti per il contesto urbano della città. Domani, venerdì 29 aprile, al Museo saranno presentati gli esiti del concorso, che ha visto partecipare 46 progetti da parte di studenti di 13 paesi. A valutare le proposte esperti locali e internazionali nei campi dell'architettura del paesaggio, pianificazione del paesaggio, urban design e architettura, che hanno selezionato 11 progetti finalisti.



Gli autori dei progetti hanno analizzato il contesto di Rimini focalizzando su alcuni aspetti del paesaggio costiero e dell'entroterra e partendo da diverse prospettive (sociale, economica ed ecologica). Interesse comune di quasi tutti i progetti è lo sviluppo di soluzioni progettuali per affrontare i cambiamenti climatici e il conseguente innalzamento del livello del mare, sul quale la città di Rimini sta lavorando da tempo, in particolare con il progetto strategico del Parco del mare.



Tra gli 11 progetti finalisti, la giuria ha premiato i progetti "Dancing with Fellini" (University of Ljubljana, Slovenia) e "Motioning towards Eco-Journey" (HSWT Weihenstephan-Triesdorf & HfWU Nürtingen-Geislingen, Germania).



Corridoi verdi, forestscapes, trasformazione ecologica, eco-journey sono solo alcune delle proposte innovative e degne di grande attenzione da parte della città di Rimini per poter affrontare in maniera sostenibile le sfide attuali e future.



I lavori sono esposti nell'Ala moderna del museo, dove è ancora allestita la mostra "Genius loci" degli artisti dell'Accademia di Belle Arti di Danzica (Polonia), ispirata al patrimonio naturale e culturale e ai paesaggi della regione della Baia di Danzica.