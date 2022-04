Calcio Eccellenza, il Victor San Marino prolunga l'accordo con Pedrazzini

Sport

Repubblica San Marino

| 14:16 - 28 Aprile 2022

Emiliano Pedrazzini.

Il Victor San Marino è lieto di comunicare che il giocatore Emiliano Pedrazzini, difensore romano, classe 1998, si è legato al club biancazzurro anche per la prossima stagione, 2022/2023, che sarà la sua seconda consecutiva con il Victor San Marino. In seguito al grave infortunio occorso a Pedrazzini, che lo terrà lontano dal rettangolo verde per almeno sei mesi, la società biancazzurra, vista l'alta professionalità del difensore centrale italiano durante la regular season ha ritenuto importante dimostrare la propria fiducia nei suoi confronti proponendogli subito il rinnovo di contratto. Victor San Marino si compiace del prolungamento di contratto di Emiliano Pedrazzini, facendo a lui un grosso in bocca al lupo per l'intervento e la riabilitazione, con la speranza che possa togliersi, una volta guarito, le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, nella prosecuzione della sua militanza in biancazzurro.