Fermato per sorpasso vietato, esibisce documento falso: camionista denunciato

Sarsina

| 13:27 - 28 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Unn 39enne straniero è stato denunciato, sorpreso alla guida del suo camion con una carta di qualificazione del conducente contraffatta. E' successo martedì pomeriggio (26 aprile) in E45, quando una pattuglia della polizia stradale lo ha fermato all'altezza di Sarsina in direzione nord, dopo averlo sorpreso ad effettuare un sorpasso in un tratto di strada dove, per quella categoria di mezzi, è vietato. L'uomo ha esibito una carta di qualificazione del conducente che sosteneva di aver conseguito in Moldavia, ma i poliziotti già al tatto hanno capito che si trattava di un falso. Il documento, infatti, non corrispondeva affatto ai fac-simile originali presenti in banca dati ed è stato sequestrato in vista di ulteriori verifiche e per il conducente è scattata la denuncia per falsità documentale. La pattuglia, inoltre, per la manovra vietata e altre violazioni al codice della strada gli ha inflitto sanzioni per quasi 800 euro e tagliato 10 punti dalla patente.