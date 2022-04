Eventi e cose da fare a Rimini: dal week-end del 1° maggio all’Adunata degli Alpini

Eventi

Rimini

| 12:51 - 28 Aprile 2022

Gli alpini a Rimini.



Dal weekend del primo maggio al conto alla rovescia per l’adunata degli alpini. Una settimana ricca di appuntamenti all’insegna della musica, del cinema, della cultura, dello sport e degli appuntamenti fieristici che si conclude con l’arrivo delle penne nere in città.



Si parte con il cinema che fino al 1° maggio vede in scena a Rimini La Settima Arte - Cinema e Industria, la festa del cinema di Rimini con un ricco programma di eventi gratuiti, fino al premio “Cinema e Industria” assegnato ad honorem al regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati.



Rimini celebra la festa dei lavoratori con il concertone del 1° maggio: al Parco XXV Aprile va in scena il Marecchia Dream Fest (30 aprile e 1 maggio), che è al tempo stesso una maratona musicale e un evento di piazza capace di coinvolgere un po’ tutte le età. In questa occasione anche il Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini riapre al pubblico con un concerto gratuito in cui si esibiscono gruppi musicali locali.



Continuano le opportunità per scoprire un centro storico riqualificato con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per vivere e conoscere gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli. I City Tour di VisitRimini prevedono per sabato 30 aprile Rimini Curiosa, una passeggiata per bambini e famiglie alla ricerca di un volto inedito della città.



Non mancano gli appuntamenti con il teatro, la musica e la cultura. Dopo l’esilarante happening comico con Paolo Ruffini e gli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius il 28 aprile al teatro Galli, sabato 30 aprile va in scena lo spettacolo di strada ‘Come crepe nei muri’, frutto di un lungo percorso creativo del Teatro Due Mondi in collaborazione di Senza Confini, laboratorio di teatro partecipato comunitario, al C.E.I.S. di Rimini. Mentre, in occasione della giornata internazionale del jazz, il Rimini Jazz Club propone un appuntamento dedicato alla melodia: dal raffinato mistero di Ellington all'eleganza di Berlin, dall'ironico romanticismo dei brani di Rodgers and Hart alle note accattivanti di Porter e a quelle maestose di Gershwin.



Il 4 maggio al teatro degli Atti Romano Prodi incontra eccezionalmente il pubblico e presenta il libro 'Le immagini raccontano l’Europa'.



Dal 4 al 6 maggio i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all'estero si incontrano alla Fiera di Rimini in occasione di Macfrut. Da giovedì 5 maggio Rimini diventa la capitale degli Alpini. La città è pronta ad accoglierli e ad intrattenerli con visite guidate dedicate alla scoperta della città, esperienze per conoscere le tradizioni gastronomiche, la vita all’aria aperta e l’entroterra. Infine, la DMC VisitRimini organizza anche escursioni in giornata alla volta dei tesori d’arte offerti dalla Romagna.



Durante il periodo dell’Adunata con l’apertura di 4 Uffici IAT: Parco Fellini, Piazza Marvelli, Stazione e Visitor Center per accogliere ed assistere i partecipanti e i loro accompagnatori.

È attivo il numero di telefono dedicato 0541/1648069, nonché l’indirizzo email: alpini2022@visitrimini.com



Ecco tutti gli appuntamenti, giorno per giorno:



fino a Domenica 1° maggio 2022

Rimini, sedi varie

La Settima Arte - Cinema e Industria

La Festa del Cinema a Rimini per la quarta edizione della manifestazione organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il Comune di Rimini. Un’occasione di incontro, unione ed approfondimento che nasce con l’obiettivo di diffondere i valori dell’industria cinematografica e sostenere il settore e tutto il suo indotto. Le giornate che quest’anno crescono a cinque si articolano in un programma di eventi gratuiti, con proiezioni, masterclass, momenti formativi, fino alla cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria” assegnato da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati. Nel 2022 il Premio ad honorem va al regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore, che riceve il riconoscimento il 30 aprile al Teatro Galli di Rimini insieme agli altri premiati Tempesta (Premio alla produzione), Vision Distribution (Premio alla distribuzione) Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi (Premio artistico), Carlotta Cristiani (Premio al montaggio). Ad ospitare le giornate del cinema sono vari luoghi della città. Ingresso libero. Info: www.lasettimarte.it



Giovedì 28 aprile 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

UP&Down

Spettacolo teatrale a cura di Vera srl, il progetto UP&Down è nato nel 2015 dalla collaborazione tra Paolo Ruffini e la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, un esempio di teatro integrato, composta in prevalenza da attori disabili. Lo spettacolo teatrale è un happening comico, disobbediente e commovente, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui la relazione con il tempo, con le emozioni, con la diversità. Attraverso il filtro dell’ironia si indaga l’abilità e la disabilità alla felicità, offrendo al pubblico una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e alla fine attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 346 3078370 info@vera.it



Giovedì 28 e 30 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini Open: Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Ultimi appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, con proiezioni dedicate ai capolavori di Fellini, o documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi.



Giovedì 28 aprile ore 14 Intervista di Federico Fellini (Italia 1987, 113’); ore 16 "I coetanei - Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in africa?", di Ettore Scola (Italia 1968, 132’).



Sabato 30 aprile ore 17 Block Notes di un regista di Federico Fellini (Italia 1969, 60’)

L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor ingresso al costo di 3 €

Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



Giovedì 28 aprile 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna 'Meglio al Cinema' con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità. Giovedì 28 aprile alle ore 17:00 e 21:00 proiezione della versione originale inglese sottotitolata in italiano del film BELFAST. A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Venerdì 29 aprile 2022

Rimini, Palazzina Roma di Piazzale Fellini

Magistra Vitae. Incontri con le storie e la storia. Libri

Le stragi nazi-fasciste in Italia

Per la Rassegna dedicata alla storiografia contemporanea, in occasione del 77° Anniversario della Liberazione d’Italia viene proposto un dialogo tra Marco De Paolis, Procuratore militare generale presso la Corte d’Appello di Roma e Paolo Pezzino, Presidente Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Conduce Antonio Mazzoni, curatore del libro “Vittime e colpevoli. Le stragi del 1944 a Fragheto e in Valmarecchia”, Viella, 2022. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Il Borgo della Pace. Ore 17.30 Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: istitutostoricorimini@gmail.com



Venerdì 29 aprile 2022

Piazza Cavour - Rimini centro storico

Dance Day per la pace

In occasione della Giornata internazionale della Danza, l'associazione Movimento centrale Danza&teatro, propone un flash mob per la pace, nel cuore della città. Una danza di umanità in cui danzare il linguaggio universale di tutti i corpi, gli uni accanto agli altri. La giornata internazionale della danza è promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO nel giorno della nascita di Jean-Georges Noverre, il più grande coreografo dell'epoca tra '700 e '800, creatore del balletto moderno. Ore 18.30



Sabato 30 aprile 2022

piazzetta del C.E.I.S., via Vezia, 2 - Rimini centro storico

Come crepe nei muri

Dopo un tour in 8 piazze europee, lo spettacolo di strada approda a Rimini. L'evento è frutto di un lungo percorso creativo che dal 2011 il Teatro Due Mondi attua con la collaborazione di Senza Confini, laboratorio di teatro partecipato comunitario. Una pièce che parla di muri e di barriere fatti di pietra e filo spinato, che possono diventare invalicabili, ma anche di come spesso è la difficoltà di relazione tra le persone o con se stessi, che crea muri di diffidenza o confini individuali. Un’occasione di riflessione sull’importanza dell’ascolto e della conoscenza contro il pregiudizio della paura dell’altro. Evento organizzato in collaborazione con il CEIS Rimini e Alcantara Teatro.

Per partecipare è necessaria la prenotazione compilando il form su: www.educaid.it

Ore 17.00 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria Info: educaid-ngo@educaid.it



Sabato 30 aprile 2022

Rimini, Palasport Flaminio

XXV Memorial Cav. Biagini Oreste

Manifestazione sportiva di pugilato dilettantistico durante la quale i migliori pugili di ‘Rimini Boxe Biagini’ incontreranno una selezione di pugili italiani. Info: www.facebook.com/riminiboxebiagini/



Sabato 30 aprile 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

International Jazz day: Tunes Matter

In occasione del Jazz Day, Rimini Jazz Club propone un viaggio filologico per valorizzare la bellezza e la particolarità dei temi jazzistici: dal raffinato mistero di Ellington all'eleganza di Berlin, dall'ironico romanticismo dei brani di Rodgers and Hart alle note accattivanti di Porter e a quelle maestose di Gershwin. Sul palco due musicisti molto apprezzati della scena jazz italiana, Marco Bovi alla chitarra ed Emiliano Pintori all'organo. Ospite speciale della serata sarà Eloisa Atti, cantante e songwriter legata ai due artisti da anni di collaborazioni e amicizia.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 340 2855173 riminijazzclub@gmail.com



Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022

Parco Marecchia (XXV Aprile), Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia Dream Fest

Il Concerto del Primo Maggio è una maratona musicale e un evento di piazza al tempo stesso, che coinvolge persone di tutte le età. Tante le band si alternano dallʼora di pranzo fino a sera sul palco. Nella splendida area del Parco cittadino viene allestito un vero e proprio villaggio, con stand gastronomici e un'ampia area giochi per bambini. La giornata del Primo Maggio sarà preceduta da un’anteprima sabato 30 aprile divisa in due momenti: da un lato un contest di band riminesi emergenti con i più giovani che si alternano sul palco sul palco, seguito da una serata tutta da ballare con "Satellite in the Park".

Orario: sabato: 17 – 24; domenica 12 – 24. Info: www.marecchiadreamfest.it



1° maggio 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387

Concerto al Parco degli Artisti

In occasione della festa dei lavoratori, il Parco degli Artisti apre al pubblico con un concerto gratuito con gruppi musicali locali, a cominciare da Bar Mario (Ligabue Tribute Band), Sergio Casabianca e le Gocce, Irol & KD ONE Kali Black Family, Low Faro (Psych dub), EOS Quartet, Cumbia Poder (musica Argentina).

Orario: dalle 16 alle ore 22. Info: Info: pagine facebook Parco degli Artisti di Rimini e Sorridolibero



Lunedì 2 e Martedì 3 maggio 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Una Squadra

Il film documentario di Domenico Procacci si concentra su una delle quattro finali, quella giocata nel ’76 contro il Cile di Pinochet e per questo al centro di una feroce battaglia politica, che ha portato la nazionale italiana di tennis a vincere la Coppa Davis. Una vittoria, che a 122 anni dalla nascita della Coppa Davis, rimane l’unica vittoria italiana.

Ore 21:00 Biglietti su www.liveticket.it/cinemafulgor



Martedì 3 maggio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Opera al Cinema: Cavalleria Rusticana / Pagliacci

Il Cinema Tiberio, in differita dal Festival di Salisburgo, propone la proiezione delle due opere liriche Cavalleria Rusticana e Pagliacci, regia di Philipp Stölzl, con Jonas Kaufmann, che debutta nel doppio ruolo di Turiddu e Canio, sotto la direzione di Christian Thielemann.

Il palco è suddiviso in più piani sovrapposti, per raddoppiare e triplicare l'azione scenica. Stölzl infatti divide il palco su più livelli, portando in scena ambientazioni di folla in basso e sentimenti privati ​​in alto, con primi piani cinematografici.

Ore 20.00 A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



Martedì 3 maggio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Re Lear si diverte

Presentazione del libro di Paolo Patrizi

‘Re Lear si diverte’ è una storia corale, serratamente dialogata, che trasferisce in forma narrativa l’andamento di arie, duetti, quartetti del teatro d’opera. La presentazione del libro alla presenza dell’autore, è introdotta da Attilio Giovagnoli, presidente dell’Associazione “Renata Tebaldi” Rimini Città d’Arte.

Ore 18.00 Ingresso gratuito con assegnazione posto Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



Mercoledì 4 maggio 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Le immagini raccontano l’Europa

Conversazione con Romano Prodi al Teatro degli Atti

Romano Prodi incontra il pubblico e presenta il libro 'Le immagini raccontano l’Europa'.

Cento fotografie, scelte e commentate, dalle origini a oggi, che raccontano regole condivise e rispetto della diversità, il messaggio di un'Europa fondata sulla pace e sulla democrazia, pubblicato da Rizzoli.

Ex presidente della Commissione Europea e due volte presidente del Consiglio, Prodi attraverso le vicende narrate nelle immagini parla al cuore e alla memoria del lettore. Mostra le tappe del cammino, i valori condivisi, le conquiste e le disillusioni dell'Unione Europea e fa compiere al lettore un percorso dalla ricostruzione postbellica alla caduta del muro di Berlino, dall'abolizione delle frontiere alla moneta unica, dal suffragio universale ai referendum, dalla ricerca scientifica all'Erasmus, fino alla recente uscita della Gran Bretagna.

A dialogare con l'autore, il giornalista Giorgio Tonelli. Introduce la conversazione il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Ore 18.00 Ingresso libero fino ad esaurimento posti



4 - 6 maggio 2022

Fiera di Rimini

MACFRUT

Fruit & Veg Professional Show

Macfrut è l'evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all'estero. Si tratta di una fiera verticale che rappresenta tutta la filiera con 8 settori: produzione e commercio, macchinari e impianti, materiali e imballaggi, macchinari per la coltivazione, serre e irrigazione, vivaismo e sementi, biosoluzioni, logistica e servizi. Tra le novità, la ciliegia sarà il prodotto simbolo dell'edizione 2022 e il salone ospiterà l'International Cherry Symposium con i massimi esperti a livello internazionale. Info: www.macfrut.it



4, 17, 23 maggio 2022

Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Doc in Tour 2022

Rassegna film documentari in Emilia Romagna con lo scopo di distribuire nelle sale cinematografiche opere documentarie nelle diverse forme espressive: dal documentario creativo al reportage, inchiesta, dall’indagine storica alla riflessione di saggistica ecc. L’edizione 2022 di Doc in Tour è promossa e organizzata da Regione Emilia-Romagna, Fice Emilia-Romagna (Federazione italiana cinema d’essai), D.E-R, Associazione dei documentaristi emiliano-romagnoli e Progetto Fronte del Pubblico/Fondazione Cineteca di Bologna.

Ore 21.00 I biglietti sono disponibili in prevendita su Liveticket oppure alla cassa del Cinema.

Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



5 – 8 maggio 2022

Rimini, Parco Fellini e centro storico

Adunata Nazionale Alpini

Le penne nere arrivano per la prima volta in Riviera, per partecipare alla 93°Adunata nazionale. Un appuntamento immancabile per alpini e non, una festa di popolo tra incontri, cerimonie, mostre e commemorazioni. Il 5 maggio allo Stadio Romeo Neri si tiene la cerimonia di apertura dell’adunata nazionale, rimandata per due anni a causa della pandemia. Tra gli appuntamenti: venerdì 6 maggio sfilata delle bandiere in centro storico, sabato 7 maggio oltre al lancio dei Paracadutisti al Parco XXV Aprile, 33 Fanfare si esibiscono negli inni all’interno dello stadio riminese. La grande sfilata conclusiva si tiene sul lungomare da piazzale Gondar a Piazzale Marvelli domenica 8 maggio. La cittadella militare in piazzale Fellini, la cittadella storica in Piazza Malatesta, l’ospedale da campo e il campo scuola al parco XXV Aprile, le mostre documentali al Museo della città sono visitabili da giovedì 5 maggio. La 93ª Adunata, oltre a ricordare il Centenario del primo raduno nel 1920, segna anche la ricorrenza dei 150 anni dalla costituzione del corpo degli Alpini e dei 100 anni di fondazione della sezione Bolognese Romagnola. Inoltre è la prima Adunata che si tiene in Romagna e si può considerare come la prima all’estero, visto che comprende anche il territorio della Repubblica di San Marino. Info: 0541 1832324 www.adunatalpini.it - www.adunatalpini.it/il-programma/



fino all'8 Maggio 2022

Negozi di Rimini

La festa alpina ti rallegra la vetrina

Concorso delle vetrine addobbate a tema 'Alpino'

In occasione della 93ª Adunata nazionale degli Alpini, le vetrine dei negozi Riminesi che aderiscono all'iniziativa, si vestono di bandiere, immagini, e oggettistica a tema Alpino, che possono essere ammirate nel periodo antecedente e durante le giornate dell'evento nazionale che si svolge a Rimini dal 5 all'8 maggio 2022.

Il concorso premia le vetrine alpine più belle ed è rivolto a tutte le categorie di negozianti riminesi che desiderano arredare le loro vetrine. Info: 0541 1419554



fino al 20 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup

Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i week-end estivi, da venerdì a domenica. I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.

Info: www.facebook.com/circolouptennistorrepedrera/



I Mercoledì, Giovedì e Sabato

Bagno 14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia il mercoledì alle ore 15,00, il giovedì alle ore 21.00 o il sabato alle ore 10.30 e alle ore 15,00, con partenza dal Bagno 14 di Marina Centro. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com



ogni Domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua - Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.

Orario: in maggio, settembre e ottobre ogni domenica alle 10; in giugno, luglio e agosto, ogni domenica alle 19.

Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +393315285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/ Partecipazione su donazione.



Fino al 26 maggio 2022

Rimini, Piazza sull'acqua Ponte di Tiberio e Pedana antistante la Casa dei Matrimoni (Piazzale Boscovich)

Fluxo Start

Attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità, condotta da istruttori professionisti, nelle location più suggestive di Rimini. Orario: dal lunedì al giovedì dalle 13,30 alle 14,30. A pagamento. Info: 347-1224480



ogni Mercoledì sera e Sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30

A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com



fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L'attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it