Calcio Promozione, Gabicce Gradara: scontro diretto sul campo della V.Castelfidardo

Sport

Gabicce Mare

| 12:32 - 28 Aprile 2022

Una fase del match di andata.

Con la larga vittoria dell'Osimana sulla Fermignanese per 5-0 nella ripetizione della partita che ha posto fine alla querelle giocata sui ricorsi, il Gabicce Gradara mantiene il quinto posto a pari punti con la stessa Fermignanese (45) ed è pronta a giocarsi le sue carte per centrare i playoff della post season. Un percorso di sette partite tre delle quali sono scontri diretti contro Vigor Senigallia (in trasferta), Portuali e Fermignanese (in casa).

Si comincia sabato con la delicata trasferta contro la Vigor Castelfidardo, un avversario che in casa ha ottenuto 27 dei suoi 48 punti con otto vittorie e tre pareggi, lo stesso bottino della leader Osimana e dei Portuali Ancona, quest'ultimo appaiato in classifica alla Vigor Castelfidardo al secondo posto.

“La Vigor Castelfidardo è una squadra di grande valore, con una rosa di qualità, che ha grande equilibrio tre i reparti, brava a colpire nell'uno contro uno grazie al talento dei suoi giocatori - spiega il tecnico Mirco Papini – Da parte nostra dovremo bravi a non concedere spazi, essere attenti e concentrati e interpretare la partita con maturità e l'atteggiamento giusto. L'ultima prestazione contro la Filottranese è stata convincente e l'1-0 finale ci sta stretto”.

La sua squadra è in serie positiva da undici giornate. E' cresciuta la consapevolezza di poter centrare il traguardo?

“La rincorsa è stata importante e bisogna dare merito alla squadra dell'impegno e delle energie profuse e avremmo potuto fare anche meglio: la sconfitta di Fermignano fu immeritata, ma quella è acqua passata. Sono contento perché ogni tassello che abbiamo aggiunto nel nostro puzzle ha fatto crescere l'autostima dei miei giocatori e quindi non dobbiamo accontentarci perchè sarebbe un vero peccato, ma dare continuità: abbiamo due risultati su tre a disposizione fermo restando che come sempre cercheremo di raccogliere il massimo”.

Il calendario prevede tre scontri diretti e la sfida contro la capolista Osimana in trasferta: il vostro destino è nelle vostre mani.

“Ci aspetta un percorso in salita anche perchè anche le restanti partite sono complicate, sta a noi renderlo meno ripido possibile. Ma niente tabelle né calcoli: cerchiamo di essere regolari e di muovere sempre la classifica”.

Per la trasferta di Castelfidardo sarà assente il match winner della partita contro la Filottranese, il difensore Manuel Maggioli (infortunato) mentre probabilmente ritornerà a disposizione il centrocampista Grandicelli.