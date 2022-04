Ponte di Tiberio, l'opposizione all'attacco della Giunta riminese: 'non c'è programmazione'

Attualità

Rimini

| 11:56 - 28 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

I consiglieri riminesi di opposizione, in una nota stampa, puntano il dito sulla gestione del traffico relativamente alla prosecuzione della chiusura alle macchine del ponte di Tiberio.

L'opposizione afferma di aver sempre offerto "alcune soluzioni per migliorare la viabilità, sentendoci rispondere dalla Giunta – con annesso sorrisino sarcastico" si legge nella nota stampa "che sono soluzioni interessanti, ma che non tengono conto di tutti gli equilibri in gioco (senza scendere poi nei particolari)."

Ribadendo di conoscere bene territorio e residenti, l'opposizione punta il dito contro la Giunta che "non ha mai voluto realmente cogliere la disponibilità di una minoranza che, con competenza, rappresenta mezza città. "



Mancano programmazione e pianificazione e il Ponte di Tiberio è "l’emblema di questa inettitudine alla pianificazione che si dipana in tutta la città ed alla quale non si può opporre la dichiarata bravura nel reperire fondi, come si è confusamente tentato di fare."



"Il ponte è stato chiuso senza aver predisposto alternative" dicono i consiglieri di opposizione. Alternative ancora assenti dopo tre anni. Alla domanda su quale fosse "alternativa in esame (nuovo ponte, tunnel sotterraneo, altro…) abbiamo avuto la conferma che non c’è assolutamente nulla di concreto; e che anzi la giunta ritiene che si debba "agire senza fretta""



I consiglieri nella nota stampa si chiedono cosa serva questa attesa quando per altri progetti (parco del mare, Trc) si è deciso in fretta.

"La conclusione" si legge nella nota "purtroppo è che queste amministrazioni, anche quando fanno scelte giuste (e vogliamo dire chiaramente che la pedonalizzazione del ponte lo è), poi però mancano nelle doverose armonizzazioni, preventive ed anche postume. E il risultato è l’appesantimento della viabilità e della vivibilità della città".