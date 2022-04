Rimini, il meteo del weekend: stabile venerdì e sabato, domenica possibili rovesci

Attualità

Rimini

| 10:53 - 28 Aprile 2022

Foto Stiv Gentili.

Stabile venerdì e sabato, variabile domenica con rovesci pomeridiani specie nell'entroterra. Temperature in lieve calo nei valori massimi.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 28/04/2022 ore 10:45

Venerdì 29 aprile 2022



Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +7°C e +11°C, massime comprese tra +14°C e +19°C.

Venti: deboli-moderati da Nord-Est, con rinforzi tra tardo mattino e prima parte del pomeriggio.

Mare: mosso al mattino, poco mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: alta.



Sabato 30 aprile 2022



Stato del cielo: sereno al mattino. Sereno o parzialmente velato nel pomeriggio, con nubi medio-alte in aumento dal tardo pomeriggio; nuvoloso o molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese fra +6°C e +10°C, massime comprese fra +15°C e +20°C.

Venti: deboli da Est/Nord-Est.

Mare: poco mosso.



Attendibilità: medio-alta.



Domenica 1 maggio 2022

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto al mattino. Molto nuvoloso anche per buona parte del pomeriggio, con parziali schiarite dalla sera.





Precipitazioni: pressochè assenti al mattino, eccetto per isolati piovaschi. Instabilità di tipo convettivo nel pomeriggio: sviluppo di rovesci e locali temporali nell’entroterra, con sconfinamenti fino in collina. Più ai margini la fascia costiera, che non ne dovrebbe essere coinvolta. Stabile in serata.

Temperature: minime comprese tra +7°C e +11°C, massime comprese tra +12°C e +17°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest con locali rinforzi mattutini lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.

Linea di tendenza: tempo variabile anche all’inizio della settimana successiva. Mattinate complessivamente soleggiate, più nubi nel pomeriggio con il rischio di brevi rovesci od acquazzoni sui monti. Temperature in lieve aumento con massime di nuovo fin sui +20°C in pianura.

