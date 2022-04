Il lupo gira indisturbato nel centro abitato di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 07:46 - 28 Aprile 2022

Un fermo immagine del video.

Sembrava un cane a spasso nella notte, si trattava invece di un lupo. Il cucciolo è stato notato in via Cà di Vico nei pressi di Novafeltria martedì sera. A documentare l'incontro Michele Cartocini presidente della cooperativa che gestisce l'Eco Park. Non sarebbe la prima volta che il lupo viene visto passare in zona. I residenti l'avrebbero già notato in altre occasioni tra la zona del cimitero e la strada in direzione di Novafeltria. Il cucciolo dovrebbe far parte di un gruppo di lupi avvistati spesso a Talamello.