Perde il controllo dell’auto, finisce contro le barriere e rimane incastrato. Un ferito

Cronaca

Rimini

| 20:04 - 27 Aprile 2022

L'intervento dei vigili del fuoco.

Brutto incidente stradale, alle ore 16 di oggi pomeriggio, mercoledì 27 aprile, sull'A14 tra i caselli di Rimini. All'altezza del chilometro 123+800 direzione Nord, un uomo ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato: l'impatto è stato talmente violento che il veicolo ne è uscito quasi completamente distrutto, mentre il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Rimini per liberarlo dalla trappola di metallo di cui era prigioniero. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 che, vista la gravità delle condizioni dell'automobilista, hanno disposto il trasporto d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale "Bufalini" di Cesena. L'autostrada è rimasta chiusa, in direzione Nord, per completare le operazioni di soccorso.