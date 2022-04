Basket, una maxi-piadina riminese: in tribuna divertente striscione

Sport

Rimini

| 17:39 - 27 Aprile 2022

Maxi-Piadina in tribuna.

"Territorio, passione e piadina. I nostri ragazzi unici in tutto" così la pagina Facebook dell'RBR commenta il simpatico striscione che i tifosi biancorossi hanno esposto al Palarossini di Ancona nell'ultima trasferta giocata dai ragazzi di coach Ferrari.

Il risultato non è stato dei migliori per Rimini, sconfitta di misura per 73-71 dalla Luciana Mosconi Ancona; certo è che la foto della maxi-piadina sta facendo il giro del web tanto da essere repostata da "L'umiltà di chiamarsi Minors", la divertente pagina Facebook sul Basket Minore.