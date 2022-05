Calcio Promozione: i tabellini della 24esima giornata del girone F

Sport

Rimini

| 22:41 - 01 Maggio 2022

Tabellini Girone F Promozione.

Asar - Sant'Ermete 0-0



ASAR: Mauri, Angelini, Broccoli, Sisti (Fantini), Fattori (Franchi), Bologna, Sogos, Sparaventi, Alberto (Ciavatta), Marchionna, Pierri (Dituri).

In panchina: Marcaccini, Abati, Bacchini.

All. Vanni.

S.ERMETE: Romani, Braschi, Baffoni, Betti, Gattei Colonna, Contadini, Fuchi, Marconi, Mezgour, Marcaccio, Noschese

In panchina: Donini, Bonifazi, Canducci, Bonetti, Benvenuti, Sartini, Albini, D'Elia.

All. Santi.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

AMMONITI: Sparaventi, Bologna, Angelini,



Spontricciolo - Sampierana 2-1



SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S., Borghini, Meluzzi (dall'84' Borioni), Pivi, Ioli (Fantini dal 46'), Bastianelli (Fabbri A. dal 46') Pellegrino (dal 65' Cugnigni), Capriotti, Brisigotti, Giovannelli (dal 78' Tonti A.).

In panchina: Martini, Radu, Borgognoni, Durante

All. Forchino.

SAMPIERANA: Niederwieser, Quercioli (dal 60' Quaranta), Braccini (dal 60' Diversi), Narducci, Canali, Corbara, Battistini (dal 60' Berni), Petrini, Lanzi, Giovagnoli (dal 52' Pungelli), Para (dal 51' Pippi).

In panchina: Zammarchi, Simoncini, Bravaccini, Farfaneti.

All. Barontini.



ARBITRO: Sani di Faenza.

RETI: 44' Capriotti, 81' Lanzi, 90' Bastianelli.

AMMONITI: Capriotti, Petrini.



Gatteo - Verucchio 1-3



GATTEO: Platia, Giunchi, Cordatore M, Mercuri (26' st Lecce), Cordatore S., Muccioli, Tappi Imolesi (20' st Acciarri), Ndoja (23' st Zhair), Cozzino, Perazzini, Consalvo (10' st Matteoni).

In panchina:

All. Pessina. Pagano, Mohamed, Essaki, Federico, Sardagna.

VERUCCHIO: Renzetti, Girometti (15' st Baschetti), Giuliano, Genghini (45' st Ribezzi), Colonna G., Renzi, Colonna R., Ciccarelli (33' st Fabrizi), Ricci, Michilli (43' st Muccioli), Bascioni (15' st Bento Da Silva).

In panchina: Caprili, Campidelli, Pari, D'Amuri.

All. Nicolini.



ARBITRO: Rafaiani di Bologna.

RETI: 8' pt Cozzino, 35' pt Ciccarelli, 20' st Michilli, 30' st rig. Genghini.

AMMONITI: Muccioli e Ndoja

NOTE: 40' st Cozzino sbaglia un calcio di rigore.



Due Emme - Pietracuta 0-1



DUE EMME: Golinucci, Alteri (60' Cattedra), Mingozzi (81' Bucci), Giordani, Montesi M., Yabré, Ravaglia (53' Santantonio), Mazzoli, Montesi R. (84' Bartolini), Rossi (77' Canali), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Diop, Allou, Ulivi.

All. Rossi A.

PIETRACUTA: Hysa, Fabbri Fed. (86' Salvemini), Ferraro, Ferrani (81' Tosi); Lessi, Masini, Faeti (79' Stavola), Fabbri Fr., Fratti, Tomassini (69' Louati), Evaristi (72' Zannoni).

In panchina: Leardini, Bucci S., Celli, Pavani

All. Fregnani.



ARBITRO: Andreoli di Bologna.

RETE: 92' Lessi.

AMMONITI: Giordani, Hysa, Fabbri Fed.



Misano - Granata 3-0



MISANO: Pontet, Antonietti, Senior, Sanchez, Semprini (33' st Chiusano), Malpassi, Fabbri (28' st Torsani), Nigro (16' st Bardeggia), Gravina (41' st Ballaj), Cuomo (21' st Tonini), Santoni.

In panchina: Preciado, Coccia, Pratelli.

Allenatore: De Argila.

GRANATA: Venghi, Lelli (7' st Giannini ), Arfilli, Silighini, Asllani, Ugone, De Rosa, Sacchetti (16' st Ambrosini), Vitali, Ronchi (30' st Torroni), Pellegrini.

In panchina: Giustore, Speculatore, Baldani.

Allenatore: Agrusti.



ARBITRO: Maselli di Bologna.

RETI: 7' pt Semprini, 12' pt rig. Santoni, 23' st Gravina.

AMMONITI: Sanchez, Nigro, Silighini.



Novafeltria - Torconca 1-1



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Frihat, Amadei, Cappello, Niang (32' st Valentini), Baldinini, Radici (45' st Rizzo), Boschetti (32' st Sartini), Toromani (22' st Mahmutaj).

In panchina: Cappella, Bindi, Ceccaroni, Alpino, Vivo.

All. Giorgi.

TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Tombari, Pasini N., Mani, Mercuri (41' st Franca, Pasolini, Casoli, Chiussi (22' st Zavatta).

In panchina: Pasini E., Guenci, Codignola, Perrotta, Antonacci, Cipiccia.

All. Vergoni.



ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 44' pt Radici, 11' st Pasini N.

AMMONITI: Pasini, Cappello.

NOTE: angoli 6-11, recupero 2' pt e 3' st.



Gambettola - Bellaria Igea Marina 1-1



CLASSIFICA: Pietracuta 52; Torconca 49, Gambettola 45, Misano 43, Sampierana 36; Bellaria Igea Marina 35, Sant'Ermete 33, Novafeltria 32, Asar e Verucchio 29; Due Emme 26, Granata 22, Spontricciolo 21, Gatteo 11.