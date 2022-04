Calcio D, harakiri Cattolica: ko in casa contro il fanalino di coda S.Martino Speme (0-1)

Sport

Cattolica

| 17:05 - 27 Aprile 2022

Doveva essere la partita della riscossa invece il match interno contro il fanalio di coda San Martino Speme si è rivelata una disfatta: clamorosa sconfitta per 0-1. La rete partita di Balde nella ripresa sugli sviluppi di una punizione laterale dalla destra con deviazione vincente dell'attaccante di colore con palla sul secondo palo. Cattolica pericoloso con palo di D'Angelo e traversa interna di Leonetti, Nel primo tempo equlibrato annullato un gol al Cattolica su azione di angolo su segnalazione del collaboratore dell'arbitro. la palla era uscita dal campo. Una sconfitta gravissima, che fa scivolare il Cattolica (23 punti) al penultimo posto a -1 dal terz'ultimo posto. ma in quel caso i playout non si disputerebbe perché la sestultima - l'Este- è a +13 (37 punti). Il solco dalla quartultima posizione è invece di otto lunghezze: l'Ambrosiana, infatti, ha vinto 1-2 su campo del Cjarlins Muzane.

LE FORMAZIONI INIZIALI

CATTOLICA: Rizzitano, Sakaj, Leonetti, Semprini, Pipoli, Morri, Padulano, De Vito, D'Angelo, Moricoli, Aprea. A disp. Scotti, Fabbri, Manfroni, Ruggiero, Rabbeni, Palazzi, Mengucci, Montesi, Abubakar. All. Vagnini (Bardi squalificato).

SAN MARTINO SPEME: Mora, Borin, Polo, Bertaso, Vignati, Ferrarese, Balde, Marini, Moraschi, Fanini, Ciuffo. A disp. Massalongo, Momodu, Merci, Franchetto, Antinoro, Menegazzi. All. Colantoni

ARBITRO: Carsuo d Viterbo (Dattilo di Roma e Jorgli di Albano Laziale)