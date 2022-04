Passante chiama la Polizia: arrestati per tentato furto in abitazione

Cronaca

Rimini

| 17:00 - 27 Aprile 2022

Ladri cercano di introdursi all’interno di una abitazione di Marebello.



Un passante li ha notati mentre armeggiavano nei pressi di un garage condominiale a Rimini e ha allertato la Polizia. Un 47enne di origine bosniaca e un 45enne pugliese, entrambi residenti a Rimini, sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto. I fatti sono avvenuti lunedì (25 aprile), intorno alle 22.30, in via Santa Margherita Ligure, all'altezza del civico 31. Gli agenti intervenuti hanno trovato i due uomini e dei cacciavite abbandonati nelle vicinanze. Davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto, hanno negato gli addebiti, sostenendo che si trovassero lì per altri motivi e non per scassinare la porta del garage e farvi ingresso per rubare. Il sostituto procuratore Bertuzzi aveva chiesto per il più giovane dei due i domiciliari, per l'altro la custodia cautelare in carcere. Il giudice ha disposto per entrambi, difesi dall'avvocato Emanuele Polverini, l'obbligo di firma; per il 47enne anche l'obbligo di dimora. Il processo sarà celebrato dal prossimo 8 giugno.