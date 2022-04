Primo maggio, Concertone a Rimini dedicato a John Lennon

Eventi

27 Aprile 2022

Dopo due anni di assenza, torna il Marecchia Dream Fest, il concerto del Primo Maggio a Rimini. Una no-stop di musica dal vivo da mattina a sera a ingresso libero, sullo sfondo dell’invaso del ponte di Tiberio, con stand gastronomici, attività per famiglie, intrattenimento, che sarà preceduta da una speciale anteprima sabato 30 aprile, in collaborazione con l’associazione di volontariato Team Bòta e il Satellite Music Club.



Il programma del Concertone. “Give peace a chance”: il tributo a John Lennon dei Rangzen



A partire dalle 11 saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palcoscenico per creare la colonna sonora di una giornata che mai quest’anno vuole essere l’occasione per tutti i riminesi - bambini, famiglie, ragazzi - per divertirsi e condividere qualche ora all’insegna della musica e della voglia di stare insieme.



Anche in questa terza edizione, il programma della giornata propone uno speciale tributo (ore 17): la scelta quest’anno è caduta su John Lennon, il simbolo di chi crede nella musica come strumento di pace. E chi poteva rendere questo tributo se non i Rangzen? La band sarà protagonista di questo omaggio che prende spunto dalla canzone scritta da Lennon, “Give peace a chance”, brano che – insieme a Imagine - sembra essere diventata una specie di inno, un’invocazione per i potenti del mondo perché nel 2022 non si debba ancora tornare al terrore, alle bombe, all’odio.



Tanto spazio agli artisti riminesi: dalle 11 si esibiranno Francesco Mussoni, Daniele Maggioli, Luca Fol, Crista, Elisa Genghini, Denise Battaglia, RadioLondra, Rangzen, Andrea Amati, Lorenzo Semprini e 44 Band,The Urgonauts. La voce di questo Primo Maggio sarà Andrea Nicoletti.



L’anteprima di sabato 30: un pomeriggio di musica con il Team Bòta. E la sera si balla con il Satellite



A fare da preludio al concerto del primo maggio, una speciale anteprima sabato 30 aprile. Si comincia già alle 12: protagonista l’associazione di volontariato Team Bòta, realtà di volontariato nata due anni fa e oggi attiva con diversi progetti sul territorio. Per le ‘magliette arancioni’ sarà quindi l’occasione per fare festa insieme ad un nutrito gruppo di artisti che si tra musica e stand up comedy, si alterneranno sul palco fino alle 17, tra cui Massimo Modula, Eleonora Elettra, Checco Mussoni, Reverendo Dave Baldazzi, Darma, Marco Vorabbi & le dovute precauzioni, Paolo Sgallini, Andrea Donati, Alessandro Ciacci, Leggermente a sud e Riccardo Amadei. Tutti artisti che si esibiranno a titolo gratuito.



Per ogni 5 euro spesi nei bar attivi al parco, 1 euro – quindi il 20% dell’incasso - sarà devoluto a sostegno dei progetti del Team Bota.



Il sabato proseguirà con gli amici del Satellite Music Club. A partire dalle 18 spazio a tre rock band – I Randagi, Paura e Delirio, Small Jackets, e a seguire i djset (Dj Capoz+Dj Fullnelson+ altri ospiti).



L’area food



All'interno del "villaggio" si potrà trovare un piccolo mercatino di artigianato, giostre per bambini e tanti chioschi dedicati al food, in grado di venire incontro a tutti i gusti e allestiti da esercenti e realtà del territorio: Cucinino, Trattoria Tre Stelle, Orosció, Bolina, Gradella, Beestró, Per la Polpetta, Aspasso



Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.



L’evento è organizzato da Marecchia Dream Fest, in collaborazione con l’agenzia Immaginificio – Avanguardie Comunicative e il patrocinio del Comune di Rimini. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.primomaggiorimini.it.