Covid: più contagi ma nessun morto nel riminese

Attualità

Rimini

| 16:07 - 27 Aprile 2022

Il bollettino del 27 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 315 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Considerando i contagi dal lunedì al mercoledì, sono stati 747, in crescita rispetto a una settimana fa (565), ma in calo rispetto a due settimane fa (811). I ricoveri in terapia intensiva rimangono 5, nessun decesso.



In regione scendono a 37 i ricoveri in terapia intensiva (-1), a fronte di due nuovi ingressi e tre dimissioni. Netto calo dei ricoveri nei reparti Covid: -184 (totale 1344). I decessi in regione sono 16, età media 84 anni, i contagi 2.972. Il tasso di positività scende al 10,6%.