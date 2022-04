Covid, dati comune per comune: in Valmarecchia 79 positivi Verucchio, 48 Pennabilli e 37 Novafeltria

Attualità

Rimini

| 16:02 - 27 Aprile 2022

Bollettino Covid Provincia di Rimini 18-25 aprile 2022.



Nella settimana dal 18 al 24 aprile contagi da Sars-CoV-2 in crescita in Provincia di Rimini, da 1822 a 1933 (+111). Solamente Casteldelci non registra nuovi casi e i casi attivi sono zero. Dei 1933 positivi, 311 sono bambini e ragazzi da 0 a 18 anni (il 16,1%). Sul fronte casi attivi, lieve crescita: da 2084 a 2195 (+111). Nella Rsa del territorio riminese rimangono attivi 6 focolai, nessun focolaio invece negli ospedali. Rimangono 38 gli operatori sanitari sospesi per inadampienza all'obbligo vaccinale, di cui tre dirigenti.



NUOVI CASI

Rimini 852

Riccione 196

Santarcangelo di Romagna 134

Misano 114

Cattolica 79

Verucchio 79

Bellaria Igea Marina 69

Coriano 60

Montescudo Monte Colombo 48

Pennabilli 48

Novafeltria 37

San Clemente 37

San Giovanni in Marignano 36

Morciano 35

Poggio Torriana 35

San Leo 16

Mondaino 10

Montefiore Conca 9

Talamello 9

Saludecio 7

Sant'Agata Feltria 6

Maiolo 5

Montegridolfo 5

Gemmano 4



CASI ATTIVI



Rimini 980

Riccione 228

Santarcangelo 151

Misano 128

Cattolica 95

Verucchio 83

Bellaria Igea Marina 78

Coriano 67

Montescudo Monte Colombo 56

Pennabilli 52

San Giovanni in Marignano 43

Novafeltria 41

Poggio Torriana 41

Morciano 37

San Clemente 37

San Leo 16

Mondaino 11

Montefiore Conca 11

Sant'Agata Feltria 9

Talamello 9

Saludecio 7

Montegridolfo 6

Maiolo 5

Gemmano 4