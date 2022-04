Diabolik ed Eva Kant sulle spiagge di Rimini: irrompe in città il manifesto di Cartoon Club

Attualità

Rimini

| 15:49 - 27 Aprile 2022

L'illustrazione di Giulia Massaglia e Stefania Caretta.

Dall’11 al 17 luglio 2022 torna a Rimini Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, che come sempre riempirà la città di numerosi eventi, mostre, laboratori, masterclass, spettacoli e molto altro.



Intanto, è stato definito il manifesto di questa 38esima edizione, che vede come protagonisti Diabolik con l’inseparabile Eva Kant, e sullo sfondo, la ruota e il Grand Hotel, icone della città di Rimini. Il ritratto è stato realizzato dalle “Diabolike” Giulia Massaglia e Stefania Caretta.



A loro, uniche disegnatrici ad aver lavorato sulla serie dal 1963 a oggi e autrici dello speciale Grande Diabolik di aprile 2022, e all’importanza delle figure femminili per il successo di Diabolik, sarà dedicata durante il Cartoon Club, una mostra al Museo della Città “Luigi Tonini”, realizzata in collaborazione con la casa editrice Astorina.



Con tavole originali, albi d’epoca e ingrandimenti scenografici l’esposizione racconterà le creatrici del personaggio, Angela e Luciana Giussani, le diverse sceneggiatrici e redattrici che le hanno affiancate, ma anche l’illustratrice Kalissa, autrice del secondo albo, e ovviamente l’immancabile Eva, senza cui le avventure dell’inafferrabile criminale non sarebbero le stesse.



A Diabolik saranno dedicati degli incontri con gli autori e un inedito “concerto disegnato” nella Corte degli Agostiniani, in cui un’orchestra suonerà dal vivo musiche dalle colonne sonore di Ennio Morricone e di Pivio & Aldo De Scalzi, oltre ad altri brani legati al Re del Terrore, mentre i disegnatori ospiti del festival disegneranno dal vivo su un maxischermo scenografico.



Cartoon Club ospiterà anche la 25a edizione di Riminicomix, la mostra mercato e cosplay convention, che da quest’anno si rinnova con una nuova direzione artistica. A coordinare i contenuti culturali, infatti, è stato chiamato Alberto Brambilla, ex curatore di WOW Spazio Fumetto di Milano, mentre le attività sul palco e il contest cosplay saranno coordinate da Epicos, Ochacaffè e Crossover Universo Nerd.