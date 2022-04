No riapertura ponte di Tiberio, comune di Rimini tira dritto sulla nuova viabilità: "sarà migliore di prima"

Attualità

Rimini

| 14:30 - 27 Aprile 2022

Ponte di Tiberio.



La mobilità cittadina è stata al centro del consiglio comunale tematico di ieri sera (martedì 26 aprile) a Rimini. Si partiva dalla discussione sulla mozione (poi respinta) del consigliere di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, che da tempo lamenta una paralisi del traffico cittadino dopo la chiusura del ponte di Tiberio.



La certezza è che il ponte di Tiberio non sarà riaperto alle auto, ha spiegato l'assessore Roberta Frisoni, che ha ribadito la necessità di valorizzare lungomari e centro storico dimezzando il numero delle auto in circolazione e incentivando all'uso di biciclette e mezzi pubblici. L'obiettivo è spostare il traffico di attraversamento dal mare e dal centro storico verso assi più a nord, partendo dalla creazione di una nuova viabilità alternativa al ponte di Tiberio, senza l'attraversamento del quartiere Ina Casa, con interventi finalizzati a rendere più fluido il traffico della Statale 16, con le nuove rotatorie e i sottopassi.



L'assessore ha posto rilievo su alcuni interventi allo studio, migliorativi e necessari "per fluidificare i percorsi nel quadrante che va dall’Arco d’Augusto, Settebello, via Roma". Il riferimento è a una "diversa organizzazione nell’immissione tra via XX Settembre e i Bastioni, ad una migliore separazione tra flussi veicolari, pedonali e del trasporto pubblico, all’opportunità di realizzare un sottopasso ciclopedonale di fronte al Settebello per completare la separazione dei flussi pedonali da quelli carrabili sull’asse di via Roma".



Per rendere più scorrevole il traffico sulla via Flaminia è in corso di progettazione una nuova rotonda all'altezza della pizzeria "Bigno": "L'obiettivo - precisa l'assessore - è creare un asse di collegamento parallelo alla via Tripoli, grazie alla cessione ottenuta recentemente, della viabilità connessa all’intervento della ex nuova questura in via Ugo Bassi, mentre sarà realizzata all’interno del cantiere dell’area Fox una nuova rotonda tra via Bramante e via Melozzo da Forli"



L'amministrazione comunale ha messo in campo azioni e progetti per migliorare la rete dei percorsi ciclabili, per potenziare il servizio pubblico (in primis il Metromare, il cui tracciato sarà esteso fino al quartiere fieristico): "La viabilità alternativa al Ponte di Tiberio, la fluidificazione della SS16, il miglioramento del funzionamento interno della viabilità locale, l’asse parallelo alla via Tripoli e il sottopasso Settebello, il miglioramento delle connessioni pedonali e ciclabili e del trasporto pubblico locale e la messa a regime della ZTL del centro storico sono tutte azioni che si tengono insieme, in questo imponente lavoro in corso in questi anni per valorizzare le parti pregiate della nostra città", ha evidenziato Frisoni.



Per ciò che concerne via Ducale, una delle arterie cittadine che hanno pagato in termini di aumento di traffico le recenti modifiche alla viabilità, l'amministrazione ha rassicurato sul confronto avviato da mesi con Arpae per approfondire l'impatto, in termini di smog ed emissioni acustiche, sulla via, rassicurando su un rafforzamento, a fine cantiere, della Ztl notturna: il consigliere Renzi ha più volte evidenziato la necessità di disporre la Ztl per 16 ore su 24, 8 giornaliere e 8 notturne.



L'assessore infine ha difeso ancora una volta le scelte fatte sulla viabilità: "prima del fila dritto e dei lavori che hanno portato alla pedonalizzazione del ponte di Tiberio avevamo una situazione molto più problematica, sotto tutti gli aspetti". Nel dettaglio, spiega, "l'attraversamento della città mare-monte avveniva praticamente in via esclusiva lungo l'asse corso Giovanni XXIII e via Verdi, con carichi di traffico consistenti nel bel mezzo di Rimini, tra centinaia di abitazioni residenziali e altrettante attività commerciali". Inoltre erano frequenti gli investimenti di pedoni e ciclisti "all'incrocio tra corso Giovanni XXIII e Corso d'Augusto". L'amministrazione comunale ha pianificato interventi con l'intento di creare una "viabilità più equilibrata, in cui l'accesso dall'esterno al centro e alla zona mare avvenga a cerchi concentrici, con vie di sfondamento in entrata e in uscita capaci di decrementare il passaggio di veicoli e di conseguenza carichi di smog e di rumore".