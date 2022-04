Irrompono nell'hotel chiuso, aprono l'elettricità e bivaccano nelle camere: scoperti

Cronaca

Rimini

| 14:05 - 27 Aprile 2022

Alcuni momenti dei controlli operati nell'hotel.



Blitz lunedì scorso (25 aprile) della polizia locale in un hotel di viale Mantova a Rivazzurra, dove era stata segnalata la presenza di persone che avevano occupato abusivamente alcune camere della struttura. Il rumore dell’irruzione, con i cani al seguito degli agenti, ha messo in fuga tre degli "inquilini" abusivi, mentre è stato fermato il quarto, un cittadino extracomunitario, denunciato per "occupazione abusiva di edificio".



A dare l'allarme i proprietari, non residenti a Rimini: avendo saputo che ignoti si erano introdotti all'interno dell'hotel, hanno effettuato un controllo per poi denunciare ai Carabinieri della loro città di residenza quanto visto con i propri occhi. Da qui l'intervento della polizia locale, che ha accertato l'occupazione di quattro camere, da parte di altrettante persone, trovando fornelli rudimentali per cuocere il cibo, ma anche tracce di sostanze utilizzate per il taglio e la preparazione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno verificato inoltre che essi si erano introdotti forzando una finestra su una terrazza, impossessandosi poi delle chiavi e attivando l’energia elettrica dal contatore generale.



Ieri mattina (martedì 26 aprile) la polizia locale è tornata sul posto per l'ultima verifica,

prima di chiudere tutte le entrate e ripristinare lo stato dei luoghi. Con loro anche il personale (falegname e muratore) incaricato dalla proprietà di riparare le entrate divelte e ripristinare tutte le chiusure.