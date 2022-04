Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 27 Aprile 2022

Laura Fontana.

A Santarcangelo dopo le celebrazioni per la Liberazione dello scorso 25 Aprile, la rassegna “Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro” prosegue domani (giovedì 28 aprile) alle ore 21 con la presentazione del volume “Gli italiani ad Auschwitz” di Laura Fontana in biblioteca Baldini.



“Gli italiani ad Auschwitz (1943-1945). Deportazioni, «Soluzione finale», lavoro forzato. Un mosaico di vittime” (Museo Statale di Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, 2021) sarà presentato dall’autrice dell’autrice Laura Fontana, storica della Shoah e responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi, in dialogo con Lidia Gualtiero, esperta in didattica della storia e metodologie autobiografiche dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della Provincia di Rimini.



L’ingresso all’incontro è libero ma i posti a disposizione sono limitati, quindi è consigliata la prenotazione al numero 0541/356.299 o alla mail biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it. Per partecipare all’incontro sono necessarie la Certificazione verde Covid-19 rafforzata (super green pass) e la mascherina modello Ffp2.



Mentre è già disponibile sulla pagina Facebook dei Musei comunali il video sul murale “Don’t cry”, realizzato al Musas da Eron e dedicato al partigiano riminese Adelio Pagliarani, le iniziative di “Ora e sempre!” si concluderanno sabato 30 aprile e domenica 1° maggio con le iniziative per la Festa popolare dei lavoratori – organizzata dall’Anpi nel pomeriggio e nella serata di entrambe le giornate al parco Francolini – e la Festa dell’Agricoltura, tradizionale appuntamento a cura di Cia Romagna in programma a partire dalla mattinata di domenica 1° maggio in piazza Ganganelli e nelle vie del centro.



“Ora e sempre!” è un evento realizzato con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dalla sindaca Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e altre associazioni del territorio, istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali, scuole e forze politiche locali.