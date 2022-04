Cerasolo, in arrivo stazione con colonnine di ricarica auto elettriche

Attualità

Ancona

| 13:28 - 27 Aprile 2022

In arrivo a Cerasolo una nuova area con colonnine per la ricarica elettrica dell'auto. Già cinque quelle presenti nel territorio comunale di Coriano: due a Ospedaletto, una a S. Andrea in Besanigo, una a San Patrignano e una nel capoluogo.Nella giunta del 29 marzo è stato infatti approvato un protocollo di intesa tra il comune di Coriano e la società Ewiva (joint venture paritetica tra Enel X e Volkswagen Group) per la realizzazione di una. Nell'ultimo consiglio comunale è stata anche formalizzata la cessione a titolo gratuito per 15 anni di un'area del parcheggio destinato alla cabina elettrica di trasformazione a servizio della stazione di ricarica.Nei prossimi mesi, dopo la firma del protocollo, inizieranno i lavori di questa importante opera per il territorio, che consentirà alle autovetture elettriche di effettuare ricarica veloce e permetterà a tutto il centro commerciale di via Ausa di avere un ritorno in termini economici, vista la posizione limitrofa al casello autostradale e alla Repubblica di San Marino.