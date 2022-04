Basket B, RivieraBanca si rafforza con l'ala Guido Scali

Sport

Rimini

| 13:19 - 27 Aprile 2022

Guido Scali in azione con la maglia di Omegna (foto fulgorbasket.it).

Per non lasciare nulla di intentto nella lotta per la A2, RivieraBanca Rimini ha ingaggiato la guardia-ala ex Molfetta Guido Scali, classe 1998, alto 1,96. In precedenza due stagioni alla Fulgor Omegna, con cui nell'ultima ha raggiunto i playoff da assoluto protagonista con 8.5 punti e 8 rimbalzi di media in quasi trenta minuti di media a partita, con un best di 17 punti nella gara contro Rimini.

Scali a soli 19 anni nel campionato 2017/2018 gioca in Serie B con la maglia di Sangiorgese Legnano dove mette a segno 6 punti di media a partita, nella sua carriera inoltre ha anche esordito in LegaDue a Jesi. Si tratta di un giocatore di qualità e una persona di qualità, che arriva dopo una stagione importante a Molfetta. Scali si è detto motivato ed orgoglioso di entrare a far parte di di un gruppo che fin qui gha fatto benissimo.