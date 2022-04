Variante Statale 16, Europa Verde: "eliminare il tratto Igea Marina-Santa Giustina"

Attualità

Bellaria Igea Marina

27 Aprile 2022



Il gruppo Europa Verde dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale per chiedere di valutare, in accordo con la Provincia di Rimini e i comuni interessati e coinvolgendo comitati e aziende agricole del territorio, la possibilità di rivedere il tracciato della variante Statale 16-Rimini Nord, eliminando il tratto da Igea Marina a Santa Giustina al fine di tutelare un'area di alto valore agricolo e ambientale e di preservare l'economia del territorio.



La tratta a nord che va da Igea Marina fino a Santa Giustina era stata pensata una ventina di anni fa per favorire lo sviluppo di tre poli produttivi e logistici: il cosiddetto "triangolone" artigianale a Santarcangelo (insediamento di 40/50 imprese), il progetto di trasporto merci "Transit Point" a Rimini e il decentramento di una parte dell'attività di una grande industria del territorio. "La realizzazione di questi tre progetti non è mai avvenuta e non è nemmeno più prevista dagli strumenti urbanistici dei Comuni di Rimini e Santarcangelo", evidenzia la nota di gruppo Europa Verde. In questi giorni però la Provincia di Rimini ha comunicato che a giugno si terrà la conferenza dei servizi propedeutica all'avvio dei lavori. Una notizia che ha sollevato le proteste di cittadini e agricoltori.



Con l'interrogazione, Europa Verde ha deciso di portare in assemblea "la voce di comitati locali, associazioni ambientaliste e organizzazioni degli agricoltori che hanno manifestato forte preoccupazione per l'impatto che il progetto della variante statale 16 -Rimini Nord può avere sul futuro del territorio agricolo e delle imprese del settore". Da qui la richiesta di rivedere il tracciato.



La capogruppo regionale di Europa Verde Silvia Zamboni, in merito alla risposta del sottosegretario Davide Baruffi, si definisce solo parzialmente soddisfatta, poiché la Regione è possibilista su una trattativa con i portatori di interesse coinvolti (in primis gli agricoltori). Ma " la prevista colata di cemento e asfalto rischia di causare un disastro ambientale e di distruggere in modo irreversibile un'area unica per qualità del suolo e ricchezza d'acqua di falda". Così, "decine di aziende agricole potrebbero vedersi costrette a chiudere o a ridurre notevolmente sia la produzione sia il personale dipendente, con gravi conseguenze per l'economia locale". "Per questi motivi noi Verdi ci associamo all'allarme sulla variante statale 16 lanciato da Coldiretti, che ha affermato che, alla luce della crisi energetica e della guerra in Ucraina, tornare a investire nella terra agricola coltivata sta diventando una necessità", dichiara la capogruppo, allarmata anche per la Valutazione di impatto Ambientale che nel 2013 aveva stimato 39 le tonnellate annuali di Pm10 (+10): "un danno ambientale e alla salute da evitare considerato che l'Emilia-Romagna è già sotto infrazione per i superamenti delle concentrazioni di polveri sottili registrate per più anni consecutivi".