Cattolica, una campagna per invitare alla raccolta degli escrementi dei propri cani

Attualità

Cattolica

| 12:08 - 27 Aprile 2022

Nella gallery il manifesto del comune.

"Lui è un signore. Il maleducato è chi non la raccoglie". Il Comune di Cattolica lancia una campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine. "Aiutami a rispettare la nostra città" è l'invito che Carletto, il carlino cattolichino, rivolge a tutti coloro che portano a spasso per le vie della città i propri amici pelosetti a quattro zampe.

"Dalla prossima settimana - sottolinea la Sindaca, Franca Foronchi - affiggeremo anche dei manifesti per invitare tutti a comportamenti corretti avendo sempre con sé gli accessori utili e necessari alla raccolta delle deiezioni. Chiediamo la collaborazione di tutti, vogliamo essere un paese del buon vivere, per essere cittadini migliori ed avere una città sempre bella ed accogliente, non solo per la stagione estiva ma durante tutto l'anno". "I comportamenti scorretti - aggiunge l'Assessora alla Polizia Municipale, Claudia Gabellini - sono punibili dal punto di vista amministrativo con una sanzione tra i 25 ed i 516 euro".