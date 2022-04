Volley San Marino, derby per la Titan Services contro San Giovanni in Marignano

Sport

Repubblica San Marino

| 11:35 - 27 Aprile 2022

Samuel Frascio in azione.

Serie B masch. La Titan Services chiude il suo terzo campionato consecutivo in serie B affrontando, sabato 30 aprile al Pala Casadei, la Ventil System San Giovanni in Marignano nel recupero della 15esima giornata. Tutte e due le squadre sono ormai salve e il match ha un valore relativo. “E’ un derby che arriva in un bel momento della stagione perché tutte e due le squadre possono pensare solo alla partita senza altre preoccupazioni. – Sottolinea Stefano Mascetti, coach dei titani. – Mi auguro ne venga fuori una partita tecnica e divertente, senza eccessi agonistici. Peccato arrivarci con parecchi giocatori in difficoltà: Samuel Frascio verrà in panchina ma è bloccato dal mal di schiena. Solo panchina anche per il libero titolare Davide Bacciocchi che ha il corno del menisco scheggiato. Nel ruolo lo potrebbe sostituire Lorenzo Benvenuti, come nell’ultima partita. “Lollo” sta recuperando pian piano dal problema muscolare che gli ha impedito di giocare nel suo ruolo di schiacciatore in queste ultime settimane. Yan Kiva è fisicamente stanco ma dovrebbe farcela a partire nel sestetto iniziale. Nel gestire i giocatori devo anche tenere conto che dal 13 maggio molti di loro dovranno essere in forma per gli Europei Small Country Association che la nazionale giocherà alle Faroe. Incontrando la Ventil System sappiamo di affrontare una squadra forte, costruita per fare bene in questa serie B. Noi comunque ci proveremo, anche se in formazione rimaneggiata”.

Classifica serie B maschile. Bontempi Casa Collemarino 52, Paoloni Macerata 49, Montesi Pesaro 44, Volley 79 Civitanova Marche 39, Novavolley Loreto 39, La Nef Osimo 38, Ventil System San Giovanni in Marignano 31, Titan Services San Marino 28, Sabini Falconara Marittima 24, Volley Potentino Macerata 21, Iseini Alba Adriatica 7, Romagna Banca Bellaria 6.

Ultima partita di campionato. Titan Services – Ventil System San Giovanni (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle, recupero giornata 15).