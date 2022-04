Calcio Eccellenza, Victor San Marino: per il difensore Pedrazzinini lesione del crociato

Sport

| 11:25 - 27 Aprile 2022

Una nuova grande avventura calcistica sta per cominciare per il Victor San Marino, che al suo primo anno di vita è stato capace di piazzarsi definitivamente al 2° posto del girone C dell’Eccellenza Emilia Romagna con 43 punti.

Domenica scorsa, nell’ultima partita di regular season, gli uomini di mister D’Amore sono infatti riusciti a conquistare, a discapito del Russi e della Savignanese, la qualificazione ai playoff regionali, dove dovranno vedersela nel mese di maggio con le altre due seconde classificate dell’Eccellenza Emilia Romagna. L’obiettivo del club sammarinese è quello di riuscire ad accedere anche ai playoff nazionali per la promozione in serie D, arrivando primo nel triangolare dopo aver disputato le partite di andata e ritorno contro il Colorno (seconda classificata del girone A) e il Castenaso (seconda classificata del girone B).Ecco le date e gli orari ufficiali delle partite del Victor San Marino valide per i playoff regionali tra le seconde forze dell’Eccellenza Emilia Romagna:

mercoledì 4 maggio ore 16.30 Castenaso–Victor San Marino (riposa Colorno); domenica 8 maggio ore 16.30 Victor San Marino–Colorno (riposa Castenaso); domenica 15 maggio ore 16.30 Victor San Marino–Castenaso (riposa Colorno); domenica 22 maggio ore 16.30 Colorno–Victor San Marino (riposa Castenaso).

INFERMERIA Nel frattempo si è abbattuta una pesante tegola sul Victor San Marino: gli esami strumentali a cui si è sottoposto in queste ore il difensore Emiliano Pedrazzini, purtroppo, hanno evidenziato la rottura del crociato. Tutta la società sammarinese auspica che Pedrazzini, un professionista serio, un ragazzo eccezionale che ha sposato sin da subito la causa biancazzurra, possa rientrare presto in campo per affrontare e vincere insieme tante altre battaglie sul campo.

LA SOCIETA' Luca Della Balda, presidente del Victor San Marino, afferma al termine del sorteggio dei playoff, tenutosi ieri pomeriggio nella sede del Comitato regionale Emilia Romagna a Bologna, alla presenza del presidente del Crer, Simone Alberici, e del consigliere del Crer con delega all'attività agonistica per i campionati di Eccellenza e Promozione, Giuliano Gandolfi, e a cui ha preso parte con il dirigente Tiziano Canini: “Con la qualificazione conquistata ai playoff regionali, siamo andati oltre ogni aspettativa. Siamo infatti riusciti a fare veramente qualcosa di impensabile se si considera che la squadra è nata meno di un anno fa. Ringrazio tutti i giocatori e tutti i membri dello staff tecnico per il lavoro eccezionale svolto con professionalità e dedizione. Ringrazio anche i dirigenti e i collaboratori, tutti preziosi e fondamentali per la continua crescita del club. Infine, rivolgo un caloroso ringraziamento ai tifosi, che piano piano hanno cominciato a darci fiducia e ad offrirci vicinanza ricevendo in cambio da noi fatti concreti e positivi sul campo e presto anche iniziative organizzate appositamente per loro, e agli sponsor, che ci hanno sostenuto sempre non solo a livello economico ma soprattutto a livello morale. Ora ci attende una nuova sfida importante, ossia il triangolare playoff dell'Eccellenza Emilia Romagna con il Castenaso e il Colorno: al momento è difficile fare previsioni, ma noi siamo il Victor San Marino e non ci tiriamo mai indietro. I nostri giocatori saranno all'altezza della situazione e sapranno farsi valere".