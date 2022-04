Doc in tour al Cinema Tiberio di Rimini, si parte con 'Italicus la verità negata'

Eventi

| 09:44 - 27 Aprile 2022

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 27 aprile alle ore 21 (biglietto € 4, ingresso gratuito per i possessori della tessera Tiberio Club) si apre l'edizione 2022 della rassegna di documentari regionali DOC in Tour, realizzata in collaborazione con F.I.C.E. Emilia Romagna: in programma Italicus. La verità negata, la docufiction realizzata dagli studenti del Corso Doc del Liceo Laura Bassi di Bologna, per la regia di Enza Negroni con Stefano Pesce e Miriam Previati. La regista Enza Negroni, l'attore protagonista Stefano Pesce ed un rappresentante del Liceo Bassi di Bologna introdurranno il film in sala.



Girato tra Bologna e l'Appennino, il documentario cerca di fare luce su quello che può essere definito come l'ultimo tassello del cosiddetto "quinquennio nero", che trova origine nella strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969.



È l'1:23 del 4 agosto 1974 quando si interrompe la corsa del treno Espresso 1486 Italicus proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, a causa di una bomba che esplode nella quinta carrozza, in prima classe. Le vittime sono dodici mentre quarantotto viaggiatori rimangono feriti. Le indagini, nonostante i numerosi depistaggi e le contraddizioni dei testimoni, riescono a dimostrare la natura neofascista dell'attentato, senza però riuscire a individuare i colpevoli.



Attraverso un attento e accurato studio dei tanti materiali raccolti, dopo l'esplosione a San Benedetto Val di Sambro e durante i processi, conservati nelle teche Rai e negli archivi della Regione Emilia Romagna, tra cui il documentario di Bernagozzi e Buganè, il docufilm alterna parti di fiction a parti documentariste con interviste alle persone chiave coinvolte, tra cui il giudice Vito Zincani che indagò su "Ordine Nero" l'organizzazione terroristica che rivendicò l'attentato, il giudice Leonardo Grassi del processo Italicus bis, Franco Sirotti fratello di Silver, il ferroviere forlivese che, uscito praticamente incolume dallo scoppio della bomba, con un estintore non esitò a risalire sulla carrozza devastata e in fiamme (il suo intervento permise di salvare molte vite ma gli costò la sua, a causa del fuoco e del fumo), Mauro Russo, ferito nell'esplosione, la giornalista Sandra Bonsanti che lavorò al caso, Ennio De Francesco che investigò sull'Italicus e un soccorritore dei Vigili del Fuoco. Le parti di fiction vedono coinvolto un cast proveniente dal territorio, tra questi il bolognese Stefano Pesce (tra i tanti lavori, in TV con Ris-Delitti imperfetti, Distretto di Polizia, e al cinema Da Zero a Dieci di Ligabue) che interpreta un commissario che indaga sull'Italicus e la ferrarese Miriam Previati (in TV in Un Passo dal Cielo, e al cinema con Innocenti Evasioni, Il traditore e altri film) nei panni di una giornalista che segue i vari processi.

L'accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria).