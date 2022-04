Rimini, asfaltature in orario di ingresso a scuola, traffico congestionato. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:17 - 27 Aprile 2022

Il traffico dell'ora di punta.

Lavori di asfaltatura, orario di ingresso nelle scuole, giorno di mercato: un mix che può rivelarsi davvero difficile da gestire per il traffico. Un nostro lettore segnala una situazione nella zona Colonnella di Rimini. "È doverosa la segnalazione visto il solito tempismo perfetto" scrive il nostro lettore "I lavori di asfaltatura in zona colonnella centro/studi iniziano alle 8 di mattina, orario di punta in una zona ad alta densità di scuole. Ovviamente di mercoledì, giorno in cui il traffico è appesantito ulteriormente dal mercato. Era difficile fare peggio. Tra l'altro nella zona, il traffico congestionato unito al cordolo che delimita le corsie, blocca spesso le frequenti ambulanze che passano, visto che siamo a pochi metri dall'ospedale".







