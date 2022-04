Triathlon Sprint Rubicone, a Gatteo Bortolamedi e Prestia si qualificano ai mondiali universitari

Sport

Gatteo

| 09:02 - 27 Aprile 2022

Michele Bortolamedi e Angelica Prestia.

Si è concluso Il Triathlon Sprint Rubicone in programma a Gatteo a Mare lunedì 25 aprile, prova di qualificazione per la partecipazione al Campionato Mondiale Universitario che si terrà il 10 e 11 settembre in Brasile a Maceio.



La qualifica è stata conquistata da Michele Bortolamedi della società K3 Cremona e da Angelica Prestia del Raschiani Triathlon Team che sono stati i primi atleti all'arrivo selezionabili per il campionato mondiale riservato agli universitari: studenti italiani iscritti a qualsiasi Università, anche straniera, con fascia di età dai 18 ai 25 anni, nati tra il 1^ gennaio 1997 e il 31 dicembre 2004.



La delegazione azzurra alla rassegna mondiale sarà completata da altri 2 atleti per genere per le gare individuali e vedrà l'iscrizione di una squadra alla prova a staffetta 2+2 (2 uomini e 2 donne tra i 6 atleti convocati).

La gara, arrivata alla quinta edizione, è stata organizzata dall'ASD Nob Club e si è svolta distanza sprint (750 mt. di nuoto, 20 Km di bici e 5 Km di corsa). In ambito maschile il podio è stato tutto caratterizzato dalla presenza di tutti atleti della K3 Cremona con l'ungherese Lehmann Csongor che è salito sul gradino del podio più alto, seguito dal suo connazionale Kiss Gergely, terzo posto per il neo azzurro universitario Michele Bortolamedi. 4° posto per Nicolò Strada (C.S. Carabinieri) dopo il bronzo nella Super League di Londra e 5° Davide Ingrillì (707).



Nella prova femminile la vittoria è andata all'azzurra Angelica Prestia (Raschiani Triathlon Team) che ha vinto la gara davanti alle riminesi Myral Greco delle Fiamme Azzurre e terza a podio Asia Mercatelli (707). Chiudono la top 5 al quarto posto Francesca Crestani del Valdigne Triathlon e al quinto Matilde Locatelli del Raschiani Triathlon Team.

