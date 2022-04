Basket B, i Tigers Cesena hanno scelto il coach: Vincenzo Patrizio

Sport

Cesena

| 19:54 - 26 Aprile 2022

Il coach dei Tigers Vincenzo Patrizio.

I Tigers Cesena comunicano di avere affidato l’incarico di capo allenatore a coach Vincenzo Patrizio. Di origini campane, classe 1967, Patrizio è coach di esperienza ed è stato recentemente artefice della rinascita del basket a Sant’Antimo, portando la PSA dalla Serie C Silver ai vertici della Serie B, fino al gennaio 2021. La società intende ringraziare per la preziosa collaborazione l’agenzia Talentsinaction ed il procuratore Andrea Capasso, e augurare buon lavoro a coach Patrizio, che prenderà la squadra in mano nella giornata di domani, mercoledì 27 aprile. Sempre domani, alle ore 12:00, il neoallenatore bianconero verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa presso il Club Ippodromo. La prima sfida per il tecnico sarà il derby contro Rimini.