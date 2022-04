Calcio Eccellenza, spareggi promozione: Fya debutta a Corticella domenica 1 maggio

Sport

Riccione

| 19:27 - 26 Aprile 2022

La Fya Riccione.

Stabiliti gli accoppiamenti del trangolare delle prime classificate dei tre gironi del campionato di Eccellenza: Cittadella Vis Modena, Corticella e Fya Riccione.

IL CALENDARIO

domenica 01/05/2022

CORTICELLA – FYA RICCIONE

Riposa CITTADELLA

mercoledì 04/05/2022

FYA RICCIONE - CITTADELLA

Riposa CORTICELLA

domenica 08/05/2022

CITTADELLA - CORTICELLA

Riposa FYA RICCIONE

mercoledì 11/05/2022

FYA RICCIONE - CORTICELLA

Riposa CITTADELLA

domenica 15/05/2022

CITTADELLA – FYA RICCIONE

Riposa CORTICELLA

domenica 22/05/2022

CORTICELLA - CITTADELLA

Riposa FYA RICCIONE

LE AVVERSARIE

Il Cittadella Vis Modena ha vinto il girone A con 62 punti. Fabio Notari (1990) e Michele Trombetta (1994) sono i due bomber (16 e 13 gol). Il Corticella ha vinto il girone B con 57 punti spunandola sul Castenaso in virtù dello scontro diretto: in 26 giornate di campionato 17 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Ha segnato 65 gol subendone 19 gol: miglior attacco e migliore difesa. Il bomber è Gabriele Girotti (21 gol), già in D col Corticella e il Progresso, occhio a Hamza Oubakent Hamza (1995) autore di 18 reti, ex Chions e Corticella in serie D. La Fya Riccione ha chiuso a 51 punti vincendo il girone C.