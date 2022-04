Attualità

| 16:48 - 26 Aprile 2022

Nel territorio riminese si registrano 221 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Una settimana fa, di lunedì, furono 193, due settimane fa 216. Contagi dunque sostanzialmente stabili. I ricoveri in terapia intensiva rimangono 5, deceduto un 91enne.



In regione rimangono a 38 i ricoveri in terapia intensiva. Crescono anche i ricoveri nei reparti Covid (1.528, +53 rispetto a ieri). I decessi in regione sono 24, i contagi -1.618.