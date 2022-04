Nuoto, ai tricolori Aics il Garden conquista 43 medaglie

Sport

Rimini

| 16:45 - 26 Aprile 2022

Nella foto Giorgia Genghini.

Prosegue alla grande la stagione della sezione nuoto del Garden, protagonista di una prestazione da incorniciare ai recenti Campionati Nazionali Aics andati in scena a Riccione dal 23 al 25 aprile. 43 le medaglie totali conquistate nelle varie categorie dagli atleti della Polisportiva di via Euterpe, di cui ben 14 d’oro, per un 7° posto finale su oltre 40 società provenienti da tutta Italia. Ma le belle notizie non finiscono qua perché le finali disputate nella Perla Verde hanno registrato due storiche prime volte per i colori del Garden: per la prima volta un’atleta ha segnato il tempo limite per qualificarsi agli Italiani di Categoria (Giorgia Genghini nei 50 deflino) e per la prima volta un atleta ha conquistato una medaglia nella categoria “disabili” (Eliseo Mazzi 1° nei 50 stile libero e nei 50 dorso).



“Sono due soddisfazioni enormi – commentano i tecnici Davide Spinelli e Gianlorenzo Parmigiani – che danno l’idea di quanto il nostro movimento stia crescendo con una logica inclusiva e allo stesso tempo orientata al miglioramento individuale e collettivo”.



“E’ un risultato che ha radici profonde – proseguono Spinelli e Parmigiani – e conferma il grande lavoro che stiamo facendo con la corsistica e a ruota con la pre-agonistica e l’agonistica. I tanti successi nelle annate più piccole sono in prospettiva davvero entusiasmanti ma in generale conquistare 43 medaglie in una manifestazione di questo livello è un qualcosa di unico per una realtà come la nostra”. A confermare il momento d’oro di tutto il movimento anche il miglioramento di ben 18 record sociali.



Ecco tutte le medaglie conquistate a Riccione:



Linda Anelli

3ª 50 rana (45”97)

3ª 50 dorso (39”21)

1ª 100 stile

Lorenzo Boga

3º 200 dorso (2’15”19)

Liam Casini

2º 100 farfalla (1’12”87)

1° 200 misto (2’41”52)

1° 50 dorso (35”54)

2º 100 stile

Lorenzo De Flaviis

3º 100 farfalla

3º 50 farfalla (28”80)

Giulia Dogoter

1ª 100 farfalla (1’26”79)

1ª 200 misto (3’02”19)

1ª 50 dorso (37”97)

1ª 100 stile (1’16”

Federico Ferraro

3° 200 misto (2’46”79)

3º 100 stile

Giorgia Genghini

1ª 50 farfalla (28”84)

Giulia Maioli

2ª 50 dorso (52”50)

Giulio Paesani

3° 50 dorso (37”32)

Cristian Piccininni

2º 200 dorso (2’34”69)

Ginevra Righetti

1ª 100 farfalla (1’20”09)

1ª 200 misto (2’56”10)

1a 50 dorso (38”55)

1ª 50 farfalla (34”02)

Sveva Righetti

3ª 50 stile (41”22)

3ª 100 rana (2’02”06)

1ª 50 farfalla (50”27)

3ª 100 stile

Giovanni Rinaldi

2º 400 stile (4’18”65)

2º 200 stile (1’59”23)

Pierfrancesco Rinaldi

2º 100 farfalla (1’28”78)

3° 200 misto (3’07”08)

2° 50 dorso (39”16)

Davide Spinelli

3º 100 stile (53”25)

Lorenzo Tomassini

2° 50 stile (26”84)

2º 100 stile (58”91)

Maria Vittoria Tomassini

2ª 200 misto (2’58”28)

2ª 50 dorso (38”69)

2ª 50 farfalla (38”78)

1ª 100 dorso (1’22”87)

Sviatoslav Yasnolobov

3° 50 dorso (46”28)

Riccardo Zanotti

3º 100 farfalla (1’29”81)

3º 50 stile (33”61)

2º 50 farfalla (37”89)

Francesca Zanni

3° 50 delfino