Gara ciclistica: zero avvisi e traffico ko. La rabbia degli automobilisti

Attualità

Gatteo

| 15:44 - 26 Aprile 2022

In occasione della gara “Triathlon Rubicone Gatteo” svoltasi nella giornata di lunedì 25 aprile, l'indignazione di un automobilista per la mancata segnalazione stradale dell'evento nei pressi del Romagna Shopping Valley, meta frequentatissima nei giorni feriali. Numerosi i disagi registrati per chi si è trovato in coda durante lo svolgimento della gara ciclistica.

La segnalazione del lettore:



Buongiorno,

volevo esprimere la mia protesta per l'incomprensibile gestione del traffico per la gara ciclistica tenutasi ieri 25/04, e della quale ho saputo solamente dopo essermi trovato davanti ai blocchi stradali.

Una insormontabile barriera lunga più di 10 chilometri, da Valverde fino a Gatteo, impediva l'accesso verso sud-est, verso anche al complesso commerciale del Romagna Center, per chi giungeva da nord-ovest.



Nessun cartello di avviso era stato apposto nei giorni precedenti. Nessun cartello di quanto sarebbe durato il blocco era presente ieri, a meno di non incontrare uno degli incroci presidiati dai Vigili Urbani, i quali, non per loro colpa ovviamente, potevano solo rispondere di "andare a prendere la statale".



Ho diversi conoscenti, tra cui anche mia moglie, che lavorano nel complesso del Romagna Center, e da tutti ho sentito pesanti proteste per il disagio recato loro. Non oso poi immaginare ai clienti.

La statale, dato anche il giorno festivo, era già carica di traffico. A chi potrebbe obbiettare sul grande utilizzo delle auto, faccio presente che in tanti, anche in giorni festivi, devono utilizzarla per raggiungere il posto di lavoro o non hanno altra possibilità per spostarsi agevolmente.



Personalmente ritengo anacronistiche le gare ciclistiche su strada, visto l'odierno flusso di spostamenti in auto che aumenta di anno in anno, ma, a parte questo, ritengo il "blocco" di ieri esageratamente ampio e mal gestito.

Ci sono tanti luoghi dove poter effettuare gare senza dover necessariamente bloccare un intero comune per più di mezza giornata.



Confido per il futuro in una migliore gestione degli avvisi agli automobilisti delle deviazioni che verranno ad essere effettuate nei giorni successivi.

Inoltre auspico la riduzione di tali eventi che per il diletto e profitto di pochi causano disagio a molti.