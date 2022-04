Casa della Cultura: un compleanno di successo alla Baldini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:26 - 26 Aprile 2022

Il taglio della torta alla Baldini.

Oltre 400 le persone che questo fine settimana hanno partecipato alle iniziative del compleanno della Casa della Cultura, la nuova sede della biblioteca Baldini inaugurata il 23 aprile 2014. La maratona ha visto la partecipazione di autori esordienti e affermati del calibro di Roberto Camurri, Lia Celi, Paolo Nori, Vera Gheno, Giovanni Boccia Artieri, Veronica Raimo, Gaia Giovagnoli e lo scrittore santarcangiolese Luca Tosi, che si sono avvicendati – davanti a un pubblico attento e interessato – in una serie di presentazioni di libri nell'ambito della rassegna "InVerso, parole e scrittura nei giorni impossibili".



Sale gremite e ottimo riscontro di pubblico, quindi, per l’edizione speciale della manifestazione dedicata ai libri – curata dall'editore Massimo Roccaforte e realizzata grazie al sostegno di Sgr e Coop Alleanza 3.0 – che si dimostra un contenitore molto apprezzato per le riflessioni e le proposte dense di contenuti culturali importanti.