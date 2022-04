La Festa della Cooperazione: quattro talk show su Teleromagna

Attualità

26 Aprile 2022

I cooperatori e le cooperatrici di Confcooperative Romagna celebrano la 44esima Festa della Cooperazione, dal 26 aprile al 5 maggio 2022. Per l’evento è stato predisposto un articolato programma in formula mista, in presenza (presso lo stabilimento Agrintesa a Bagnacavallo) e su Teleromagna dove sono previsti 4 approfondimenti sotto forma di talk show condotti da Claudia D’Angelo.



Si inizia martedì 26 aprile alle ore 21 su TR24 (canale 78) con “L’agricoltura che resiste. Come la cooperazione garantisce sostenibilità a un settore attraversato da profondi mutamenti” (in replica mercoledì 27 aprile alle ore 23 sul canale 14). Il secondo appuntamento è per giovedì 28 aprile alle ore 21 su TR24 (canale 78) con “Sostenibilità, tradizione e innovazione dell’agroalimentare. Le buone prassi cooperative dalla zootecnia al biologico e all’economia circolare” (in replica mercoledì 4 maggio alle ore 23 sul canale 14). Si continua martedì 3 maggio con “Le nuove frontiere cooperative. Workers buyout e Cooperative di comunità, gli strumenti della cooperazione per un sistema socio economico a misura di persona” in onda alle ore 21 su TR24 canale 78 (in replica sabato 7 maggio alle ore 17 sul canale 14).



Infine l’ultimo approfondimento, dal titolo “Pnrr e sviluppo del welfare locale. La nuova direzione dei servizi alla persona tra risorse, opportunità e insidie” in onda mercoledì 5 maggio alle ore 21 su TR24 canale 78 (in replica domenica 8 maggio alle ore 17 sul canale 14).