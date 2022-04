Basket Promozione, l’Artusiana ha vinto il girone. Secondo posto per la Libertas Green Vittorie per Coriano e al supplementare per lo Sporting Cattolica a Santarcangelo

Sport Rimini | 14:55 - 26 Aprile 2022 I tabellini del girone F di Promozione

SANTARCANGIOLESE BK – SPORTING CLUB CATTOLICA 60 – 62 dts

(12-18; 16-30; 33-38; 53-53)

Santarcangelo: Sirri 22, Adduocchio 3, Caverzan 6, Fabbri 8, Antolini, Azarenko 3, Brolli 2, Balducci 2, Rossi 14. All. Bezzi.

Cattolica: Adanti 13, Cavoli 11, Bacoli 10, Bergna 9, Del Prete 8, Cavazzini N. 7, Simoncini Fuzzi 2, Ghinelli 2, Morini, Cavazzini T., Concordia, Crugnale. All. Cotignoli. BLACK SPORTING CLUB – TIGERS BASKET 2014 51 – 48

(18-11; 31-21; 37-33)

Coriano: Chistè M. 17, Zavatta 13, Ortenzi 8, Vettori 6, Bologna 4, Salvadori 3, Buscherini, Pacucci, Carli, Caccioppoli, Marchi. All. Chistè C.

Tigers Forlì: Gnini 15, De Lorenzi 2, Valgimigli 5, Poggi 2, Plachesi 7, Cavina, Paganelli ne, Monti, Mariani 13, Rinaldini, Petrini 4. All. Solfrizzi. BASKET PROJECT – SPORTING CLUB 91 – 59

(28-13; 45-30; 69-51)

Faenza: Castellari 6, Troni 29, Santo 10, Boero 25, Dal Monte, Melandri 2, Fabbri 6, Tverdolheb 8, Bulzacca 5. All. Vespignani.

Cattolica: Adanti L. n.e., Crugnale 1, Cavazzini N. 7, Perazzini 2, Cavoli 14, Del Prete 2, Ghinelli 7, Bergna 3, Bacoli 23. All. Cotignoli. CLASSIFICA

CLASSIFICA

Artusiana Forlimpopoli 38; Lib. Green FO 34; Faenza Basket Project 32; Eagles Morciano 30; BSC Coriano 28; Basket 2000 San Marino, S.C. Cattolica, 24; San Patrignano 18; Santarcangiolese 12; Aics Junior FO 10; Tigers 2014 FO 8; Bellaria 0.