Sorpresi a guidare per le vie con un go Kart rubato: denunciati due minorenni

Cronaca

Cattolica

| 14:46 - 26 Aprile 2022

Due giovanissimi sorpresi alla guida di un go-kart rubato, foto di repertorio.

I Carabinieri di Cattolica, hanno denunciato al Tribunale dei minori di Bologna per il reato di ricettazione, due giovanissimi sorpresi sulla pubblica via alla guida di un go-kart, risultato precedentemente rubato dal cortile di una privata abitazione.

Questo intervento fa parte dei i numerosi controlli effettuati dai Carabinieri nel week end appena trascorso, coincidente con le celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione d’Italia (23-25 aprile), che hanno portato anche a due arresti per droga.



A Riccione, invece, i militari della locale Stazione hanno bloccato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di furto, una donna che in un negozio di articoli per animali aveva tentato di allontanarsi dopo essersi impossessata di un costoso trasportino, chiaramente recuperato e riconsegnato ai titolari dell’esercizio.