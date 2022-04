Riccione, il cane fiuta la droga: spuntano dosi di Mdma e Hashish, due arresti

Cronaca

Riccione

| 14:32 - 26 Aprile 2022

Nucleo Cinofili, foto di repertorio.

In occasione dei numerosi eventi musicali che hanno interessato l’intero territorio, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno perlustrato a fondo le aree ritenute a “maggior rischio”, mettendo in campo anche il fiuto del cane One del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro.



Nell’ambito dei numerosi controlli effettuati, proprio la capacità di One ha consentito ai carabinieri di Misano Adriatico e della Sezione Operativa di Riccione di individuare e trarre in arresto due soggetti, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infatti, a seguito delle perquisizioni personali effettuate grazie alla segnalazione del “Carabiniere a quattro zampe”, i militari hanno sorpreso i due arrestati, nei pressi di una discoteca del luogo, rispettivamente in possesso di 43 dosi di Mdma e circa 80 grammi di Hashish. Per i due pusher sono immediatamente scattate le manette e la loro posizione sarà giudicata con rito direttissimo presso il Tribunale di Rimini.





Un altro uomo è stato poi sorpreso dai Carabinieri di Misano Adriatico con una pluralità di stupefacenti occultati sulla persona, tra Hashish, Mdma e Cocaina, il tutto in modiche quantità, comunque tali da consentire ai militari di deferirlo in stato di libertà per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.