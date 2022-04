Cinque giorni tra proiezioni e incontri a 'La Settima Arte Cinema Industria'

Eventi

Rimini

| 14:22 - 26 Aprile 2022

Pupi Avati.

Si apre domani (mercoledì 27 aprile) la quarta edizione de La Settima Arte Cinema e Industria. Cinque giorni di eventi con anteprime, proiezioni, incontri e appuntamenti di approfondimento dedicati alla formazione, tutti ad ingresso gratuito.



La Manifestazione, ideata e organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università Alma Mater Studiorum Bologna - Dipartimento delle Arti, con la collaborazione del Comune di Rimini, si pone l’obiettivo di sostenere l’industria degli audiovisivi, che in Italia è importantissima, in un’idea di insieme e condivisione, per potere superare il difficile momento, migliorando, crescendo, vivendo il cinema come esperienza e luogo di incontro e di unione.



Il via con la formazione dedicata ai giovani attraverso le lezioni, anche in lingua inglese, dell’università di Bologna - Campus di Rimini (in collaborazione con UniRimini) sul rapporto cinema e moda e sul tema star, celebrity e influencer.

Opening night il 28 aprile con lo scrittore Enrico Brizzi. Durante la serata in un incontro/dialogo sul nuovo libro che sta scrivendo, Brizzi condurrà il pubblico attraverso un cammino cinefilo tra alcuni capolavori della storia del cinema italiano, incrociando cinema popolare e d’autore, omaggiando Pasolini nel centenario della sua nascita e riscoprendo Giovanni Guareschi, in un eccitante viaggio tra territorio, letteratura e immagine.



Si parlerà di cinema d’impresa, territorio e sport, nell’incontro del 29 aprile, realizzato in collaborazione con l’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa e con la partecipazione di Misano World Circuit, dove saranno proiettati anche video storici della Ferrari. Il rapporto cinema e comunicazione sarà al centro del seminario realizzato in collaborazione con Fondazione Ordine dei giornalisti.

Sempre il 29 aprile, si terrà l’anteprima del film Corpo a Corpo della regista Maria Iovine, vincitrice della seconda edizione del Premio Valpharma per il cinema che riceverà il riconoscimento prima della proiezione.



Il 30 aprile, al teatro Galli alle ore 18.30, si svolgerà la cerimonia del Premio Cinema e Industria presentata dal Direttore di Rai 3 Franco Di Mare con la partecipazione del regista e Premio Oscar Giuseppe Tornatore Premio Cinema e Industria ad honorem 2022, di Carlo Cresto Dina per Tempesta (Premio alla produzione), di Massimiliano Orfei per Vision Distribution (Premio alla distribuzione) di Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi (Premio artistico), di Carlotta Cristiani (Premio al montaggio), del regista Paolo Taviani (Premio Speciale per il contenuto artistico 2022 per il film Leonora addio), del presidente di giuria Pupi Avati e del violinista, compositore e polistrumentista Federico Mecozzi.



Nelle cinque giornate, inoltre, molti altri appuntamenti. Programma completo e iscrizioni: www.lasettimarte.it.



Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. La partecipazione agli eventi in programma darà l’opportunità di poter visitare, durante le giornate della manifestazione, il Fellini Museum di Rimini con un biglietto al costo speciale d’ingresso di 5 euro.