Roller Riccione: un medagliere da sogno ai Campionati Regionali gareggiati in casa

Sport

Riccione

| 14:07 - 26 Aprile 2022

Le gare al Pattinodromo di Riccione.

Ancora una volta Riccione è meta preferita per i pattinatori in linea del freestyle, che da sabato a lunedì (23-25 aprile) hanno gareggiato al Pattinodromo di via Carpi. Il Pattinaggio Artistico Riccione, sezione Roller, ha ospitato il Campionato Regionale FISR che ha coinvolto atleti agonisti di tutte le discipline su ruote, per fascia di età dagli 8 anni in su ed anche il trofeo promozionale per i più piccoli, che si sono sfidati nella mattinata di lunedì in un momento completamente dedicato a loro.



Il pattinaggio freestyle riccionese è in grande crescita, con un vivaio di piccoli atleti a partire dai quattro anni ed una squadra agonistica che si riconferma una certezza in quanto a continuità, compattezza del gruppo, nel quale si respira l’aria di una grande e solida famiglia, e non di meno in quanto a risultati. Anche in questa occasione il medagliere luccica, così come luccicavano gli occhi

degli atleti durante il week end, orgogliosi di portare in campo tutti gli sforzi messi insieme nei lunghi mesi invernali di allenamenti. Le numerose discipline che compongono questo sport, e che lo rendono particolarmente attraente, sono motivo di grande impegno da parte degli atleti che lo scelgono, e il Campionato Regionale è ogni anno la prima occasione di verifica degli obiettivi raggiunti, e trampolino di lancio verso i campionati italiani che si svolgeranno a giugno in Lombardia.



Il medagliere, con ben 14 ori, 12 argenti e 7 bronzi

Roller Cross:

1° Nicole Perrone

1° Lucrezia Morri

1° Melany Piergiacomi

2° Federica Fiorani

3° Federico Mainolfi

3° Federica Cutugno

3° Ragusa Irene

Classic Freestyle singolo:

1° Perrone Nicole

1° Melany Piergiacomi

1° Cecilia Medda

1° Federico Mainolfi

2° Fiorani Federica

2° Lucrezia Morri

2° Agata Antonelli

2° Giulia Ugolini

2° Giulio De Meo

3° Gioia Bilyk

Classic Freestyle coppia:

1° Melany Piergiacomi e Agata Antonelli

1° Alice Balducci e Cecilia Medda

Battle:

1° Federico Mainolfi

2° Lucrezia Morri

3° Agata Antonelli

Speed:

1° Perrone Nicole

1° Agata Antonelli

2° Fiorani Federica

2° Alice Balducci

2° Federico Mainolfi

2° Melany Piergiacomi

3° Cecilia Medda

Slide:

1° Nicole Perrone

1° Federico Mainolfi

2° Giulia Ugolini

3° Irene Ragusa