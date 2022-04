Ubriaco fradicio al volante sbatte contro il guardrail della E45, denunciato a Bagno di Romagna

Cronaca

Bagno di Romagna

| 13:54 - 26 Aprile 2022

L'automobilista stava percorrendo la carreggiata nord dell'E45, foto di repertorio.

Nelle prime ore del 25 aprile una pattuglia della sottosezione della Polizia stradale di Bagno di Romagna ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 44enne. L'automobilista stava percorrendo la carreggiata nord dell'E45 e aveva appena sbattuto sul guard rail poco prima di Ravenna, senza riportare ferite. Il suo alito vinoso ha spiegato ai poliziotti cosa era successo. L'etilometro ha rivelato che l'uomo si era messo al volante della sua Ford dopo aver bevuto parecchio: infatti aveva un tasso alcolico pari a 1,72 g/l (grammi per litro di sangue), più di tre volte il limite consentito. Per il 44enne, che si è visto ritirare subito la patente (che rischia di essere sospesa fino a due anni), sono scattate denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il sequestro dell'auto.