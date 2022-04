Judo Riccione: per Morgana De Paoli un brillante bronzo nella Coppa Italia femminile di A2

Sport

Riccione

| 13:45 - 26 Aprile 2022

Morgana De Paoli e Giuseppe Longo.

Domenica 24 aprile è andata in scena la Coppa Italia A2 femminile di judo presso il Palafijlkam di Ostia. L’atleta della sezione Judo Polisportiva Riccione, Morgana De Paoli a 17 anni compiuti solo poche settimane fa era fra le più giovani atlete in gara e non si è presentata certo fra le favorite alla vittoria, nonostante il suo palmares nelle competizioni di categoria.



La gara della riccionese l’ha vista subito a confronto con un’avversaria conosciuta, la cosentina Klaudia Cannitaro. Dopo una prima fase di difficoltà, in cui De Paoli ha lasciato troppi spazi all’ostica avversaria mancina, Morgana ha ripreso le redini dell’incontro e a pochi secondi dalla fine è riuscita a marcare wazari (mezzo punto) concludendo con una tecnica di immobilizzazione che l’ha proiettata ai quarti di finale con la prima del ranking, l’esperta atleta romana Valentina Mieli. Quest’ultima si è subito dimostrata all’altezza del suo primato, imponendo il suo judo alla giovane riccionese la quale ha dovuto cedere il passo subendo un doppio wazari. Nella finalina per il terzo posto, Morgana ha quindi affrontato la veneta Erika Taffarel, contro la quale ha gestito un ottimo incontro sia tecnicamente che tatticamente che le ha permesso di conquistare la settima medaglia ad una finale nazionale su sette partecipazioni e la promozione alla Coppa Italia A1.



“Morgana è un'atleta da record – spiega il Maestro Longo - oltre ad essere una studentessa modello del liceo classico della Karis. Lottare fra le Senior e tutta un’altra cosa: anche se fra i Cadetti ha sempre dimostrato la sua superiorità, il confronto con atlete molto più esperte e fisicamente più mature è stata una scommessa. Questa era una gara in cui dovevamo metterci alla prova in previsione della European Cup di Coimbra di fine maggio, anche perché le atlete in gara erano tutte molto forti e con importanti esperienze internazionali. In particolare, seconda classificata della categoria è stata Carolina Costa atleta ipovedente che alle Paralimpiadi di Tokio ha conquistato un bronzo storico, in quanto si trattava della prima medaglia paralimpica del judo italiano. Il 15 maggio si prevede di partecipare alla finale dei Campionati italiani Under 21, dove Morgana si presenterà da vice campionessa in carica, tappa fondamentale per sperare nella convocazione all’Europeo Under 18. Non mi resta che dire a tutti: fate il tifo per noi!”.