Amazon, mercoledì 27 aprile lo sciopero: a rischio migliaia di consegne

Santarcangelo di Romagna

| 13:25 - 26 Aprile 2022

Sciopero di 24 ore per i lavoratori di Amazon.

Amazon, mercoledì 27 aprile è il giorno dello sciopero nell'hub di Santarcangelo di Romagna. Una mobilitazione indetta da Filt Cgil e le Rsa. Si chiede maggiore attenzione sulle condizioni di lavoro, partendo da ritmi e carichi, spesso eccessivi, che rischiano di minare la stabilità psico-fisica dei dipendenti.



La nota sindacale



In considerazione delle mancate risposte da parte delle aziende e di Assoespressi, in merito ai ritmi e carichi di lavoro e del tentativo delle stesse di strumentalizzare i lavoratori e la Filt Cgil sul medesimo argomento; dell'utilizzo distorto da parte delle aziende della normativa contrattuale, in merito ai danni e alle franchigie, fortemente penalizzante per i drivers; del mancato rispetto e confronto sulla norma contrattuale in merito alla stabilizzazione dei lavoratori precari; della mancata attuazione di un protocollo Covid da parte di quasi tutte le aziende; delle mancate risposte da parte delle aziende e di Assoespressi in merito alle nostre richieste su tematiche quali buoni benzina e premio di risultato; infine, in considerazione del tentativo perpetrato, maldestramente, da parte di alcune aziende di delegittimare le Rsa e la Filt Cgil azzerando, di fatto, le relazioni sindacali.



Per tutti questi motivi, la Filt Cgil e le Rsa della Station proclamano, per tutti i drivers delle aziende consegnatarie per conto di Amazon di Santarcangelo di Romagna (Sagit, Helios trasporti, Servizi Integrati, M&M trasporti) una giornata di sciopero.