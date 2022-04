Nuoto, Riccione 2022: l'Emilia Romagna si aggiudica il Trofeo delle Regioni

Sport

Riccione

| 13:11 - 26 Aprile 2022

Foto dalle precedenti edizioni di Sportinfiore.

È stata una grande festa di sport per tutti, la 26esima edizione di Sportinfiore, la manifestazione nazionale di AiCS Associazione italiana Cultura Sport ospitata nello scorso weekend a Riccione (Rn). Al centro della rassegna, i Campionati nazionali di Nuoto dell’Associazione, che hanno coinvolto circa mille tra atleti, accompagnatori e personale tecnico appartenenti a 30 società di 11 differenti regioni.



Al termine di circa 600 gare in tre giorni, molti i riconoscimenti ottenuti dagli atleti romagnoli: lo conferma il Trofeo Azzurro, la classifica per società AiCS, dove la Rari Nantes Romagna di Forlì si è fermata ai piedi del podio con 512,5 punti. Settimo posto invece per Garden Rimini, con 231,5 punti. Il successo è andato a Terni, seguita da Bologna e Lecce.



Da segnalare anche il primo posto dell’Emilia-Romagna (1.245,5 punti) nel Trofeo delle Regioni, la speciale classifica che raggruppa gli atleti più giovani (9-13 anni) per provenienza geografica; sul podio, anche Lombardia e Umbria, seguite dal Lazio.



Tutte le gare si sono svolte a porte chiuse, seguendo il protocollo Covid messo in campo da AiCS e già sperimentato da più di un anno.