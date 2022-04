Cos’è una carta prepagata e come usarla

Attualità

Nazionale

| 13:07 - 26 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Al giorno d'oggi ci sono numerose invenzioni che rendono la nostra vita quotidiana più facile. I pagamenti veloci online sono un'altra comodità a cui molte persone hanno accesso e la utilizzano per vari acquisti presso i commercianti virtuali. Anche se le carte di credito e di debito sono estremamente popolari, negli ultimi anni sono nati servizi che hanno sostituito l'uso di questo metodo di pagamento.



Una delle opzioni più convenienti che potete usare come metodo di pagamento è una carta prepagata. Essa permette di fare transazioni veloci senza mettere a rischio nessun tipo di informazione personale. Oltre a usare le carte prepagate per lo shopping online, questa soluzione di pagamento può anche essere utilizzata in vari casinò virtuali. Questo permette ai giocatori di rimanere anonimi mentre giocano online e di proteggere il loro denaro e le loro informazioni sensibili.



Come funzionano le carte prepagate?



Le carte prepagate hanno un valore monetario stabilito e differiscono dalle carte di credito e di debito nel senso che le carte prepagate non sono collegate a nessun tipo di istituzione finanziaria o bancaria. È possibile utilizzare questa soluzione di pagamento per diversi tipi di acquisti e, una volta esauriti i fondi sulla carta, questa può essere ricaricata. A differenza delle carte di debito/credito, nella maggior parte dei casi, si usa il contante per ricaricare la carta prepagata.



Molti utenti ricorrono a questo metodo di pagamento perché gli risparmia la fatica di condividere i dettagli della carta o le informazioni bancarie. Questo garantisce loro che non esporranno nessun dato sensibile a terzi né metteranno a rischio il loro denaro e le loro informazioni personali. Inoltre, le carte prepagate sono estremamente facili da usare e non richiedono l'apertura di un conto con una società mediatrice o il collegamento della carta con il proprio conto bancario.



C'è anche la possibilità di usare carte prepagate usa e getta che sono spesso emesse da importanti istituzioni bancarie, che possono essere acquistate da diversi rivenditori od online. Queste di solito scadono dopo un certo periodo di tempo e anche le carte regalo emesse da compagnie come Visa e Mastercard possono essere considerate come carte prepagate usa e getta.



La ragione per cui molti giocatori virtuali hanno fatto ricorso a questa opzione di pagamento è dovuta alle sue transazioni veloci e sicure. Gli avventori dei casinò possono depositare denaro sui loro conti di gioco istantaneamente e non dovranno fornire alcuna informazione sul loro conto bancario né condividere i dettagli della loro carta. Inoltre, l'utilizzo di carte prepagate nei casinò basati sul web di solito non implica alcun costo aggiuntivo, il che è sicuramente un grande vantaggio.



Le carte prepagate più usate



Una delle carte prepagate più popolari, specialmente nei casinò online, è Paysafecard. Permette agli utenti di utilizzare un codice PIN di 16 cifre che viene inserito ogni volta che vogliono fare una transazione in un negozio o in un casinò virtuale. È anche possibile combinare diversi PIN per effettuare transazioni più grandi.



Noterete anche che le carte prepagate virtuali, come EntroPay, sono estremamente popolari. Al fine di utilizzare questo metodo di pagamento, dovrete prima aprire un conto con EntroPay. Una volta finito di creare il vostro account, potrete caricare i fondi sulla carta prepagata o tramite il vostro conto bancario o usando una carta di credito/debito. Mentre la maggior parte delle carte prepagate possono essere utilizzate solo per i depositi nei casinò online, il più grande vantaggio di EntroPay è che può essere utilizzato anche per i prelievi dai casinò.



Un'altra azienda che fornisce carte prepagate virtuali è ecoPayz. Proprio come i metodi precedentemente menzionati, ecoPayz permette pagamenti veloci ed estremamente sicuri. Può anche essere usata nei casinò interattivi come opzione di deposito e permetterà ai giocatori di ricaricare il loro conto di gioco istantaneamente. Dopo un certo periodo di tempo, la vostra carta ecoPayz scadrà, il che la rende un metodo di pagamento molto affidabile e sicuro.



Qualunque carta prepagata voi scegliate, siate sicuri che sarete in grado di pagare i vostri acquisti online in poco tempo e senza mettere voi stessi o il vostro denaro a rischio.