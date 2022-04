Aerei: Aeroitalia si presenta, al via con 6 aerei In prima fase opererà voli charter, in Romagna base operativa a Forlì

Turismo Forlì | 12:38 - 26 Aprile 2022 Foto di repertorio. Debutta una nuova compagnia aerea italiana, che ha degli investitori stranieri: è AeroItalia, nata a Roma Fiumicino e con uffici nella Capitale. La livrea, che sarà presentata successivamente, è bianco rosso e verde, con un "omaggio vintage alla storia dell'Aviazione civile Italiana ma con un'evoluzione". Il brand Aeroitalia si fonda su 4 tratti tipicamente italiani: "Calore, premura, bellezza ed eccellenza". Una prima base operativa a Forlì, all'attivo sei aerei che, in questa prima fase, assicureranno voli charter.