Calcio, mister Lorenzo Magi dal Rimini al Cesena: ecco la sua U15 dei record

Sport

Rimini

| 12:23 - 26 Aprile 2022

Lorenzo Magi impegnato durante una prova al corso di match analyst al corso di Coverciano.

C'è un allenatore riminese, o meglio dalle radici biancorosse, che si sta mettendo in grande luce nel panorama calcistico nazionale giovanile. Si tratta di Lorenzo Magi, figura nota a chi abbia dimestichezza da almeno vent'anni cn le vicende del Rimni Calcio. Ora Magi è alla guida della Under 15 del Cesena.

Dopo Primavera 2, Under 17 e Under 16, infatti, anche la Under 15 bianconera ha vinto il campionato mettendo il sigillo con la squillante vittoria sulla Vis Pesaro per 5-1 chiudendo così la stagione a 44 punti (+1 sul Modena, secondo). Ora inizia la seconda fase con le 16 migliori squadre di Lega Pro.

Il cammmino (in rosa ci sono anche giocatori della provincia di Rimini) è stato ottimo: 44 punti in 18 partite, ha chiuso imbattuta, miglior attacco (75 reti), migliore differenza reti a livello nazionale. Solo il Bari ha fatto leggermente meglio (2,44 la media punti dei romagnoli a fronte dei 2,56 della squadra pugliese), comunque grazie a questo straordinario ruolino di marcia il Cesena potrà giocare il ritorno in casa e a parità di reti dopo i supplementari passerà comunque il turno. Si comincia domenica 1 maggio in trasferta contro la Juve Stabia – la seconda peggiore terza -, domenica 8 il ritorno a Martorano.

Una bella soddisfazione per il preparato tecnico Lorenzo Magi, nel Rimini Calcio per una decina di anni, otto dei quali ai tempi della Cocif e poi con l'appendice della gestione Amati, gli ultimi due - dopo l'esperienza di sei anni alla Federazione sammarinese - con le gestioni Grassi e Rota quando fu richiamato dall'allora responsabile del settore giovanile Aldo Righini. Magi ha in tasca il patentino di Uefa A (può allenare in Lega Pro e fare il vice in serie A e B) e quello federale di match analyst, vanta una esperienza anche internazionale maturata alla guida delle Nazionali Under 16 e 17 di San Marino e grazie a stage in tutta Europa; tra le altre cose è tutor universitario alla sede di Rimini della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Bologna per la materia del calcio. Il futuro? Tutto da scrivere.

Una cosa è certa: Magi è un professionista e chiunque in futuro governerà il Rimini Calcio dovrà cercare di riportare a casa quella che resta una indiscutibile risorsa del calcio biancorosso sapendo che bisogna investire nel settore giovanile.